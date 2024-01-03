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超商哈根達斯新年大特價！任選買3送2、買6送4爽吃　加碼送限量禮

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲7-11推出哈根達斯迷你杯／雪糕全系列「任選買3送2、買6送4」，還有品脫＋迷你杯合購價299元，1月10日起至2月20日止限時開賣。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

準備囤貨了！就有超商將在1月10日起祭出今年首波「哈根達斯新年價」，活動期間哈根達斯迷你杯／雪糕任選買3送2、買6送4，品脫＋迷你杯更可享6折合購價299元，且還有哈根達斯集點活動，集滿2點就能將限量商品帶回家。

7-11祭出今年首波「哈根達斯新年價」，1月10日起至2月20日止連續6周，哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選買3送2、買6送4，品脫＋迷你杯可享合購價299元（原價488元），提醒品脫不含草莓、巧克力口味。

不僅如此，活動期間7-11針對OPEN POINT會員推出「哈根達斯新年集點GO」限定活動，OPEN POINT會員購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列買5件即可集1點，集滿2點就有機會獲得獨家限量贈品「奇奇蒂蒂收納盒」、「哈根達斯法式陶瓷餐盤」、「哈根達斯時尚挖冰杓」好禮3選1。

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲活動期間7-11加碼「哈根達斯新年集點GO」活動，OPEN POINT會員購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列買5件即可集1點，集滿2點就有機會獲得獨家限量贈品。

萊爾富門市則推出咖啡優惠，即日起至1月9日止，可享「Hi Café大杯美式2杯66元」、「Hi Café大杯拿鐵2杯88元」；另外，萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取即日起至1月9止也有優惠，Hi Café大杯熱黑糖奶茶（單杯45元）、中杯熱焦糖拿鐵（單杯50元）及大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單杯65元）同品項買12送10，兌換期限至2024年7月7日止。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取同步推出咖啡飲品優惠。（圖／萊爾富提供）

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