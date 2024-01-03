日本7.6強震　餘震是阪神大地震4倍多！災區「慘淪孤島」即將斷糧

▲日本石川縣輪島市遭遇規模7.6強震後，發生大面積土石流。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本石川縣1日發生規模7.6的「令和6年能登半島地震」，截至3日下午已增至65人死亡。石川縣政府表示，目前為止包含七尾市在內，該縣有5個地區聯外道路中斷，淪為「孤島」狀態，食物與電池等物資也即將耗盡。另據氣象廳資料，這場強震後的餘震數量，是29年前阪神大地震的3到4倍之多。

根據朝日新聞社報導，日本氣象廳資料顯示，自1日傍晚發生規模7.6強震後，截至2日上午10為止，共發生219次規模3.5以上的餘震。相較於1995年的「阪神－淡路大地震」（兵庫縣南部地震）以及2016年的「熊本地震」，這次的餘震數量約為3到4倍之多。

日本放送協會（NHK）報導則指出，據石川縣表示，縣內至少有3個地方機關轄下的5個地區，因為道路無法通行而處於孤立狀態，目前受困者分別為七尾市中島町的河內地區有5戶10人，穴水町的北七海地區1戶1人、麥浦地區20人、丸山地區10人，能登町的北河內地區16戶20人，合計至少61人受困。

▲日本救難人員在石川縣輪島市一處倒塌的建築物外。（圖／路透）

然而，受困人數還有可能增加，因為輪島市與珠洲市的情況目前尚不清楚，地方當局仍在進行調查中。另外，能登町當局表示，由於地震引發的土石流，北河內地區也有一部分處於孤立狀態，起初還能取得聯繫，但如今連電話都無法接通。另一方面，輪島市與珠洲市的居民們也向NHK提供消息表示，目前當地已處於孤立狀態。

輪島市的長井町一名男子說，周邊道路被地震震斷，與外部隔絕，雖然帶上父母一共5人前往避難所，但災民太多，只好改在車內或農舍裡避寒。輪島市深見町一乘地區的60多歲女性則宣稱，自從地震毀了道路後，該地區約有50人受困，由於停電與電波訊號不佳，對外連絡困難加深了群眾不安情緒，高齡者忍耐著嚴寒，而電池、汽油、燈油還有糧食都快耗盡了。