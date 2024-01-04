新北第4區公報一次看！吳秉叡「345政見」落實承諾、蔣欣璋「3大改革」翻轉新莊

▲2人選情難分軒輊。（圖／翻攝吳秉叡、蔣欣璋FB）



網搜小組／劉維榛報導

大選倒數9天！新北第4區立委選舉公報出爐，共有5位候選人要爭席位，深耕在地要拚3連任的吳秉叡，主張「3個保護、4個利民與5個升級」；而後起之秀蔣欣璋則端出3大政見，包括「幸福5福利、新政5改革、打造國際新城市」。

民進黨立委候選人吳秉叡上一屆以55.13%獲得連任，這次再拚3連霸，他也有備而來，拿出過往政績搏得選民信任，像是爭取五股交流道改善、萬大樹林線-新莊線等捷運通車串連，及台北醫院興建重症醫療大樓等。

而國民黨則派出7年級生蔣欣璋應戰，畢業於新加坡馬錫理工學院，他是北市議會議長蔣根煌之子，雖然是政壇新人，但蔣家在地實力不容小覷，期盼父子合擊奪回「一片藍天」。而《ETtoday新聞雲》也整理出新北第4區的選舉公報，5位候選人政見一次看。

1號｜洪懿馥（無黨籍）

預算平權：極力爭取提高中央對新北市的補助比例

交通平權：研擬協議改善新莊地區三車道內之交通道路，增設「機慢車專用道」

托育平權：強烈建議加速提高公托幼處所數量

2號｜吳秉叡（民進黨）

3個保護：保護金融，防詐護財；保護弱勢，擴大守護；保護主權，安全永續

4個利民：利民生養，快樂育兒；利民居住，安心成家；利民照護，守護銀髮；利民生活，降低負擔

5個升級：升級交通，好行好停；升級文教，多元發展；升級經濟，扶持創新；升級健康，完善醫護；升級環境，友善樂活。

▲吳秉叡政績滿滿。（可點圖放大／翻攝選舉公報）



3號｜蘇輝湟（無黨籍）

1.解除12年國教的種種限制與胡搞瞎搞

2.關懷、協助新莊區各行各業的發展與轉型，而不是只關心AI、半導體等明星產業

3.推動大漢溪、新店溪新莊區流域的環境淨化、水質淨化達釣起魚來是人可以食用的等級

4.監督、質詢司法官員、有無嚴懲非法買賣、製造槍枝、毒者及房地產等商貨的炒作者，還人民百姓一個宜子宜孫的美好、安全平價的環境。

4號｜蔣欣璋（國民籍）

1.從欣出發，幸福新莊（推動凍卵補助、優化長照、友善生育政策、學校教育升級、落實動物保護）

2.青年新政，國會新章（加重違法刑責、交通出行革新、維護食品安全、終結血汗醫護、落實居住正義

3.新莊欣未來，國際新城市（打造運動首都、建設藝文地標、整治塔寮坑溪、運動停車兼顧、發展新莊觀光）

▲蔣欣璋力拚改革。（可點圖放大／翻攝選舉公報）



5號｜邱吉均（無黨籍）

1.制度沒有敵人

2.消滅貪腐才能消滅貧窮

3永久和平憲章已被國際認同

4.票投本黨，就是投給自己

5.不要任何政黨在國會過半