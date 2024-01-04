郭國文缺席公開辯論　陳昆和重申大台南六大主張

▲台南市立委候選人陳昆和指出，郭國文並未出席善化慶安宮舉行之辯論會，他乃就六大市政論題申論，讓台南鄉親了解他的主張。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立委候選人陳昆和指出，立委郭國文並未出席3日晚間於善化慶安宮舉行之辯論會，他乃就六大市政論題申論，以讓台南鄉親了解陳昆和的主張。

1、爭取捷運深綠線於善化、麻豆同時設站：陳昆和指出，郭國文始終認為捷運深綠線只需要建設到善化，卻不願推動捷運跨過曾文溪，於麻豆、善化雙邊設站，使善化發展獲益加成，足見郭國文心中無溪北發展。



2、爭取南科四期建設於官田都市計畫用地：陳昆和說明，南科四期若能設置於慈聖宮北側340公頃都市計畫用地，將成為最重要的溪北產業園區，可避免高科技產業建設一再南移，而郭國文一再張揚「擴建南科三期」，卻不願面對「新市區」早已不屬於第二選區範圍的事實，足見他關心及服務的區域始終都在永康、新市。



3、爭取新市政中心（含市議會）設於麻豆：陳昆和主張，麻豆區「台灣首府大學校地」不需重新規畫興建，且範圍廣闊，地理位置又處於台南市輿圖正中心，正是設置新市政中心以均衡溪南、溪北發展的最佳用地。



4、七股不當種電，追查官商黑道勾結內幕：陳昆和要求，郭國文說明為何不承認曾經拿過「寶臨投資」、「國棋科技」兩家光電業者的政治獻金？在陳昆和舉證後，卻又改口自行定義兩家公司「不是光電業者」，其中到底有何祕密？



5、守護環境，反對南科區域新設火力電廠：陳昆和表示，九崴電力公司宣布「因遭居民抗爭及台南市議會決議反對，決定遷移規劃於安定區申設之廠址。」此乃安定居民自救會努力有成。



6、是否贊成山地水源保護區土地合理解編：陳昆和強調，合理解編水源保護區，增加可供建築，以及可積極發揮經濟效率之土地，反觀對手郭國文，對於山區的進步與發展，同樣也是置之度外。





陳昆和也針對郭國文一再攻擊的「建商議員」之說法，在善化慶安宮媽祖前，手摸良心，清楚揭露：主政者與投機者勾結，才是房價高漲的始作俑者。因為沒有政商勾結的地皮，是炒不起來的！



陳昆和強調，台南市政府將重大產業建設集中於溪南、府城、沙崙區域，經由重劃或區段徵收、標售土地，使國庫收益增多，卻也因此帶動週邊土地成本急遽升高，而面對房價節節高升，主政者不思徹底解決之道，反而採用重稅、重罰的手段。例如：房屋稅增加200％、土地增值稅繳完之後還要再繳房地合一稅，一條牛剝了兩層皮…，加收的稅款全入了國庫，主政者每一次只要高喊「打房」，就能增加稅收又獲得選票支持，繼續執政！

陳昆和說，凡此種種行政措施及法律規範，以增加稅賦、建築支出，不斷堆砌建築成本，且營造勞工欠缺、物價節節攀升不降，才是房價居高不下的主要原因。



陳昆和也公開呼籲，請睿智的人民，將利用仇恨感騙取選票，以行官商勾結、以權謀私那些真正炒地皮的政客轟下台。陳昆和倡議支持降稅，管制物價波動，鬆綁外勞補足民間企業建築勞動力需求等措施，才能為高房價的現況找到解決方案！社會住宅只是因應過渡時期的政策！



陳昆和最後以自己長年來疾呼的主張，為這場辯論會作結：1、政府資源均衡分配；2、台南市溪北、溪南城鄉均衡發展；3、減稅降稅，適度管控，以政策及具體補助鼓勵年輕人開創事業、結婚生子。陳昆和同時也懇請第二選區選民慎思明辨，投票支持真正能夠為地方帶來重大交通與產業建設，促進發展與進步的①陳昆和。