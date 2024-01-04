轟綠稱沒廢死又不執行　侯友宜喊「每天一問」要賴清德表態

▲侯友宜召開「民意沸騰！請問賴清德，人民要的校園安全與司法正義何在？」記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（4）日召開「民意沸騰！請問賴清德，人民要的校園安全與司法正義何在？」記者會，新北市中小學家長協會理事長董耀琮、退休教師王炯元、發言人江怡臻也陪同出席。侯友宜在記者會上問民進黨總統候選人賴清德，到底是否支持死刑？民進黨是否要執行死刑？如果沒明確表達，他就每天一問。不要說民進黨沒廢死，又不執行，請賴清德給肯定答案。

侯友宜表示，他這兩天看到國三生家屬的信，心情非常沈重，該名家長也公開呼籲「不能廢死」，侯友宜表示他懂家屬的心情，以前他也站在第一線，為加害者來執法、破案，為被害者找回真相，他接觸過好多家屬都希望政府可以把正義補起來，把公道還給被害者家屬。

侯友宜表示，民進黨主張廢死，以不執行死刑的方式取代廢死，但是人民的眼睛看得非常清楚，他非常感嘆曾幾何時法律竟然保護加害者，讓被害者以及家屬不但暗夜哭泣，還受到傷害，壞人真的很囂張，好人真的很寒心。

侯友宜再次強調，他反對廢死，要求依法執行死刑，死刑是治安的最後一道防線，對嚇阻犯罪有一定的作用，呼籲賴清德表態，是否反廢死？是否會依法執行死刑？他表示，在賴清德沒有表態之前，他會每天一問。侯強調，我們不能只保護加害者的人權，而完全沒有去想過被害人家屬的人權？被害人的公平正義在哪裡呢？誰能幫他們去爭取呢？誰都為保障他們呢？這是領導人應給國民的清楚交代。

侯友宜也再次重申他的主張，1.參照日韓、修法嚴管，2.教育預防、懲戒輔導、3.加強安檢、阻絕危害、4.黑幫入侵、加重刑責。

江怡臻表示，這幾天不斷詢問賴清德立場，總統蔡英文曾說「不需要依賴非常嚴厲的刑罰嚇阻犯罪」，民進黨副總統候選人蕭美琴擔任立委時說「台灣應朝廢死努力」，蔡英文近日又說「台灣沒有廢死」，馬英九執政時期死刑執行33人、蔡政府執行2人，蔡政府是「實質廢死、取巧廢死」的政治操作。

董耀琮表示，校園事件發生後家長會非常擔憂，都很怕未來學生群起效尤，希望教育部針對不適當的學生、危險物品為何能進入校園盡快適度修法。司法、警政沒有在把關，老師也沒有工具可預防，希望教育部盡快適度修法，不要造成校園安全漏洞。