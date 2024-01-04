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大陸 大陸焦點 特派現場

公司獎勵銷售團隊16輛BMW！　負責人樂喊：讓他們有自信跑業務

記者廖翊慈／綜合報導

山東一家生技公司2日獎勵銷售團隊16輛總價值近800萬元（人民幣，下同，約台幣3501萬元）的BMW休旅車。公司負責人表示，「想讓這些銷售菁英出去跑業務時，能更有底氣及自信，雖目前車子的所有權暫時為公司的，但三年後若業績依然亮眼，那車就歸他們。」

據《澎湃新聞》報導，該公司2日表示，BMW車的獎勵對象是公司的銷售冠軍團隊們，他們為公司的發展做出了巨大的貢獻。公司購入了三種不同的BMW休旅車，分別是x1、x3、x5，依照年資位階等，按級別獎勵。

▲公司獎勵員工「16輛BMW」。（圖／翻攝自微博）

▲▼公司按級別獎勵員工BMW休旅車。（圖／翻攝自微博）

▲公司獎勵員工「16輛BMW」。（圖／翻攝自微博）

公司負責人表示，對於被獎勵者，也有一定的要求，「獎勵者的工作年限要達到5年、10年以上才有。同時，他們現在只有車輛的使用權，所有權是公司的，要達到三年以後，根據績效再把車輛所有權轉給員工。」

▲公司獎勵員工「16輛BMW」。（圖／翻攝自微博）

▲▼公司負責人表示，選擇BMW是希望員工跑業務時，更有面子。（圖／翻攝自微博）

▲公司獎勵員工「16輛BMW」。（圖／翻攝自微博）

車輛銷售員則透露，這16輛車都是該公司元旦時提的新車。不少網友直呼，「公司還缺人嗎」、「就算只是給員工配的交通工具，也已經勝過很多只會給員工畫餅的公司了」。

報導指出，河南澤槿律師事務所付建律師表示，從法律角度來看，這種「使用權」的贈予在法律上是被認可的。若日後「贈與」要成立，則需要簽訂合同，明確贈與的財產、期限、條件等內容。

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