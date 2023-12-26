陸公司一年多騙領4321萬元「生育津貼」！　257名產婦受害

▲王姓男子找來孕婦申請高額生育津貼，並從中獲取不法利益。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

山東法院近日審理一起案件，一家代繳社會保險費用的公司由王姓、車姓、張姓男子三人經營。三人聯合找來孕婦申請高額生育津貼，並從中騙取一定的金額，一年多內騙領金額高達980萬元（人民幣，下同，約台幣4321萬元）。法院判王姓主嫌十年六個月有期徒刑。

據《新京報》報導，近日，山東青島，同為90後的王姓、車姓、張姓男子經營一家代繳社會保險費用的公司。期間王姓男子發現，如果利用新註冊的公司來繳納社保，只需要第一月份繳納高基數，那麼在這個公司辦理生育津貼的人員均能享有高標準的津貼。這樣一個孕婦就可以多領取4萬餘元的津貼（約台幣17.6萬元）。

▲一年五個月期間，該公司騙領金額高達人民幣980萬元。（圖／CFP）

隨即三人合作，由王姓男子聯絡親戚、朋友註冊成立公司，車姓男子、張姓男子則負責透過朋友圈發廣告，並找代繳社保的公司及孕嬰店合作，由仲介介紹產婦來辦理高額生育津貼。領取津貼後，扣除應領取的金額，先由孕婦拿走一半，另外的一半由三人與仲介平分。

在仲介的參與下，2020年4月至2021年9月，一年五個月的期間王姓男子等人透過虛構勞動關係，做大津貼領取基數的方式，先後為257名產婦辦理了領取高額生育津貼的業務，騙取國家生育津貼約980萬元。

報導指出，王姓男子不滿足於現况，於是另立門戶，如法炮製，自己先後成立8家公司，為20餘名產婦辦理高額生育津貼，騙取國家生育津貼100餘萬元（約台幣441萬元）。

法院以詐欺罪判處王姓男子有期徒刑十年六個月，併處罰金50萬元（約台幣220萬元），其餘共犯們被判處有期徒刑四年六個月、六個月、緩刑一年，併罰金10萬元至3000元不等（約台幣44萬元至1.3萬元）。