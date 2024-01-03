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599元就能吃超夯佛跳牆！全聯年菜熱銷　名店新品、高CP組合都有

▲▼全聯、大潤發熱銷年菜。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯年菜公布熱銷榜，其中包括十道團員菜3千有找的高CP組合。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

搶攻龍年春節年菜商機，全聯今年推出多達134道年菜與生鮮食材，網羅高CP年菜套組、獨家新品、名店新品、熱賣爆款、甜品點心等，並推出適合圍爐的餐酒每支500元有找。其中像是599元就能吃到部落客推薦佛跳牆；還有適合10-12人圍爐的團圓年菜組，10道人氣菜色只要2999元，去年賣超過3千套，今年再度回歸！

▲▼全聯、大潤發熱銷年菜。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯熱銷年菜榜，預購將持續至2/1。（圖／記者林育綾攝）

●全聯年菜熱銷榜、預購衝刺優惠

全聯今年年菜預購自10月開跑至今，較去年同期成長將近6成，預購將持續至2/1。熱銷前5名中，有3名為年菜套組，分別是「京老舖十全十美團圓年菜組」、「阿秋師富貴發財組」、「六福開運年菜組」，顯見方便性高、可在家輕鬆享用的團圓桌菜，深受消費者青睞。

為了加強促銷，即日起至1/20會員到實體門市訂購年菜預購指定商品，單筆滿1000元，並於1/25前取貨，就送「50元生鮮買菜金」；1/18前搭配25周年慶「全聯樂透卡」，買卡消費最高享8%回饋外，最多還能累積4次抽百萬現金機會。

●名店年菜一次看

業者也觀察到，「名店年菜」對消費者具有一定吸引力，此次亮點包括百位部落客推薦的「老協珍海味街烏參佛跳牆」只要599元，會員再贈50點，等於不到600元就能品嘗上等黑烏參等好料。

▲▼全聯、大潤發熱銷年菜。（圖／記者林育綾攝）

▲「老協珍海味街烏參佛跳牆」只要599元。（圖／記者林育綾攝）

其他名店年菜還有「彭園」湖南剁椒午仔魚、景觀餐廳「水灣」熱門菜色烤脆皮大豬腳；獨家新品有「台南晶英酒店」紅燒海鮮羹、鮑參貝佛跳牆、花菇烏參腩排、可麗露4道年菜，其中澎湃的佛跳牆千元有找；「賈以食日」推出上湯獅子頭、天津罈子肉、栗子燒雞等中菜料理，單道599~699元。

名氣響亮的還有老協珍招牌鮑魚干貝佛跳牆，售價1998元(會員贈150點)；多人歡聚則有老協珍精選4道熱銷年菜的團圓套組，包含海味街烏參佛跳牆、芋頭炊粉鍋、冰糖豬腳、私房花雕雞，海陸滋味齊聚，售價1959元(會員贈200點)。

物價飛漲時代，高CP值年菜組也持續熱銷！去年賣超過3000套，蟬連5年銷售冠軍的「京老舖十全十美團圓年菜組」今年再度回歸，十道大菜包括干貝鮑魚佛跳牆、萬巒腿庫、人蔘百雞、櫻花蝦米糕等，可讓10~12人團圓享用，售價2999元，限量4000組。

▲▼全聯、大潤發熱銷年菜。（圖／記者林育綾攝）

▲「年菜套組」多人圍爐最方便，簡單就能搞定一桌好料。（圖／記者林育綾攝）

此外，擁有台菜30年資歷的王永宗師傅的「宗舖師恭喜發財年菜圍爐組」，內含臘腸鳳眼果米糕、蔘棗排骨湯、什錦貴妃全雞、紅玉獅子頭粉絲煲、髮菜海鮮羹及紅豆紫米芋頭露，6道菜售價3199元。小家庭可選「六福開運年菜組」，精選鮑魚干貝佛跳牆、干貝鮑片燉雞湯、富貴醬燒腩排、黃金臘味米糕、正宗港式燒鴨、花雕鮮醉蝦，6道功夫菜只要1999元，預計再掀起一波搶購潮。

●年菜三寶：米糕、蹄膀、鍋物

而「年菜三寶」米糕、蹄膀、鍋物也持續熱銷，象徵運勢步步高的「呷七碗櫻花蝦米糕」從年菜預購開跑以來，銷售超過4000份，不僅榮登人氣熱銷第6名，同時也是歷年暢銷款，嚴選特級長糯米，以古法蒸籠炊蒸，加入櫻花蝦、香菇、魷魚等，售價349元。

▼「年菜三寶」當中的櫻花蝦米糕，售價349元。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯、大潤發熱銷年菜。（圖／記者林育綾攝）

年節必吃象徵補財庫的蹄膀佳餚，則推薦阿豐師紅燒筍絲蹄膀，2022年熱銷近3000份，以濃厚滷汁長時間燉煮入味，將膠質完整保留，口感Q彈軟嫩，也有吃進大富大貴的吉祥意義。

▼年節必吃象徵補財庫的蹄膀佳餚。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯、大潤發熱銷年菜。（圖／記者林育綾攝）

年菜不可或缺的鍋物，推出4款獨家品項，售價399~660元，像是香辣夠勁的「老四川酸菜魚」、「老四川水煮牛」及2022年熱賣破萬組的「郭老師黃耆紅棗枸杞烏骨雞湯」；另有滋補暖身的「一品岡山羊肉爐」可選。

甜品則推薦以傳統甜點八寶芋泥改良的蜜果芋泥，用鮮奶油取代豬油，只取芋頭中心製成的芋泥，馥郁鬆軟，為豐盛團圓宴畫下完美句點。

▲▼全聯、大潤發熱銷年菜。（圖／記者林育綾攝）

▲▼還有多款甜品，為豐盛團圓宴畫下完美句點。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯、大潤發熱銷年菜。（圖／記者林育綾攝）

●圍爐必搭餐酒500元有找

圍爐小酌，也推出「500元有找」的高CP值餐酒，像是散發紅櫻桃與淡淡紫羅蘭酒香的「畢旗利星帕曼多紅酒750ml」，1/2~1/18每瓶特價490元，最適合搭配佛跳牆或鍋物。還有全聯獨家、台灣市佔率第一的阿根廷葡萄酒「阿根廷DON DAVID典藏馬貝克紅葡萄酒750ml」，1/4前每瓶419元。

▲▼圍爐小酌，全聯也推薦「500元有找」的高CP值餐酒。提醒：禁止酒駕，未成年請勿飲酒。（圖／記者林育綾攝）

▲圍爐小酌，全聯也推薦「500元有找」的高CP值餐酒。提醒：禁止酒駕，未成年請勿飲酒。（圖／記者林育綾攝）

而採用義大利特有風乾葡萄工藝釀造的「義大利巴思堤堡特釀風乾紅葡萄酒750ml」，1/4前每瓶369元；「南法小豬黑皮諾紅葡萄酒750ml」搭配獅子頭享用最適合，1/4前單瓶379，2瓶700元，平均每瓶只要350元。若是甜點控，則可以挑選帶有些微氣泡的「黃尾袋鼠慕斯卡特白葡萄酒750ml」1/4前每瓶特價342元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼全聯、大潤發熱銷年菜。（圖／記者林育綾攝）

▲大潤發搶攻年菜商機，網羅超過150款的名店年菜。（圖／記者林育綾攝）

●大潤發年菜優惠

大潤發也搶攻年菜商機，網羅超過150款的名店年菜，主打「剪刀年菜」剪開覆熱就能澎拜上桌！即日起至1/7前，預購套組年菜可享結帳95折優惠；而消費單筆滿999元，還可享179元加購指定精選家常菜。2/10前指定冷凍年菜商品單筆滿1,888元，就送150元現金抵用券。

▲▼全聯、大潤發熱銷年菜。（圖／記者林育綾攝）

▲大潤發熱銷年菜，指定菜色還有「買1送1」優惠。（圖／記者林育綾攝）

名店功夫菜推薦「鄧師傅 元寶花生」，精選上等豬腳與粒粒分明的台灣土豆，慢燉6小時而成，售價499元；圍爐桌上經典酒家菜則推「阿嬤ㄟ辦桌菜-鯧魚炊粉鍋」，加入特熬高湯、米粉與酥香的白鯧魚，細火熬煮，白鯧湯頭濃郁鮮美，米粉久煮不爛充分吸收湯汁，是老饕必點招牌料理，售價498元，「買1送1」平均一件只要249元。

▲▼全聯、大潤發熱銷年菜。（圖／記者林育綾攝）

▲大潤發年菜點心，有獨家「發財包子」。（圖／記者林育綾攝）

點心方面推薦「奇美發財禮盒」，獨家的「發財包子」上頭，各有「發」、「財」兩字超喜氣；而春水堂熱銷商品NO.1「春水良品 手工爆漿金莎芋泥球」香綿芋泥帶有奶韻，搭配爆漿特級鴨蛋黃內餡，鹹甜超美味；傳統點心則推薦「逸湘齋 桂花八寶飯」，鮮艷珍果鋪滿在香氣十足，透軟黏Q的糯米飯上，令人難以忘懷。

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