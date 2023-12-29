東森購物開賣米其林五星飯店年菜送到家　今年首推「蔬食」年菜

▲喜迎2024金龍年，東森購物年菜預購即日起開跑。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

2023邁入尾聲，喜迎2024金龍年，東森購物年菜預購即日起開跑，同時公布《年菜消費趨勢報告》，根據2021～2023年菜銷售分析，營業額從2021年約8500萬，到2023年業績達1.7億，業績足足翻了一倍，平均客單消費金額成長43%，顯示消費者對於網購年菜需求持續增加。為了讓消費者省時方便吃到五星級圍爐大餐，東森購物特別主打「米其林星級廚師功夫菜」，知名品牌包括晶華酒店、阿一鮑魚年菜持續熱銷，今年最新推出米其林星級名店「富錦樹」台式年菜及「陽明春天」蔬食年菜組合，在家輕鬆享受星級美味，預估整體年菜銷售可望提高三成。

根據東森購物網2023年菜銷售分析，共銷售6.4萬件，平均每人購買1.4件，購買主力仍以女性占72%居多，年齡層以50～69歲佔了60%，顯示婆婆媽媽們仍是家庭購買年菜的主力，平均消費額約3,712元。消費品項以一次備齊的桌菜型組合最受歡迎，佔了95%，另外從熱銷年菜榜發現，買氣最高的是3,000元以上經典名店年菜，年菜TOP10依序為阿一鮑魚、晶華酒店、金牌廚神陳志昇、世大運主廚食神阿彰師、焦志方推薦年菜、金牌師父方政裕、饗城阿秋師、HiQ、六福客棧及鮮食堂功夫年菜，若以單一品項來說，以佛跳牆、烏魚子、粽子及點心類最暢銷，東森購物「年菜特輯」電視通路、網站同步熱賣中。

▲「晶華酒店祥龍獻瑞年菜」東森價4,580元。（圖／東森購物提供）

東森購物網今年與五星飯店、名店聯名新推出的年菜，首推由米其林推薦、政商名流指定的「晶華酒店祥龍獻瑞年菜」，東森價4,580元，經典6道中式圍爐盛宴包括「蟲草鮑魚燉烏雞」嚴選蟲草花搭配上等烏骨雞、鮑魚等食材，細火慢燉，香濃醇厚；「富貴豆酥黃金鯧」選用台灣黃金鯧魚，配上精心調製的豆酥醬料，烹調而成的開運美饌；「麻油松坂糯米糕」則是長輩喜愛的年菜，還有老饕首選「招福柱侯牛腩煲」、醉鮮海味「迎春紹興醉鮮蝦」，最後再來碗發財黃金甜湯「金銀蓮子桂圓釀」等佳餚，精緻又美味。

▲阿一鮑魚推出「四大珍饈富貴豪華饗宴」，東森價3,980元。（圖／東森購物提供）

阿一鮑魚自從2017年開始推出冷凍年菜組，在東森購物網連續七年都是年菜銷售冠軍，今年推出「阿一鮑魚四大珍饈富貴豪華饗宴」內含六道菜色，鮑參花膠港式盆菜、福氣椒艷剁鮮魚、蘇杭東坡肉、魚翅翡翠西魯肉、鮑魚人蔘燉土雞及浦燒鰻櫻花蝦米糕等6道豪華珍饌，東森價3,980元。

▲「富錦樹-台菜香檳年菜組」東森價只賣3,980元。（圖／東森購物提供）

「富錦樹-台菜香檳年菜組」連續三年獲得榮獲台灣米其林指南一星殊榮，主打台式料理與法國香檳結合的「食尚」年菜，首推菜色「星級海鮮獅子頭」獅子頭特選台灣豬前腿肉，肉質多汁軟嫩，湯汁採用蝦仁、魷魚及干貝滿滿海味，層次豐富鮮甜，象徵著吉祥團圓；「荷葉麻油雞米糕」麻油炒料爆香後，加入台灣鮮嫩雞腿肉與長糯米覆翻炒，再包入荷葉慢蒸，呈現雙麻的層次風味，還有經典傳統酒家菜代表的「魷魚螺肉蒜」以及「台味鯧魚炊粉」、「梅乾茶香扣肉」等米其林匠心獨具共5道菜，完美呈獻台式美味，東森價只賣3,980元。

▲東森購物推出蟬聯米其林綠星三星的蔬食餐廳「陽明春天-翔龍獻禮年菜組」，東森價2,680元。（圖／東森購物提供）

吃素的消費者也能享口福，根據統計台灣蔬食人口比率高居全球第3，東森購物推出蟬聯米其林綠星三星的蔬食餐廳「陽明春天翔龍獻禮年菜組」，包含「極品佛跳牆」嚴選黃耳、北蟲草、鳳眼果等十多種珍稀食材，搭配數種蔬菜文火慢燉，「麻油猴頭菇」是陽明春天代表菜品，挑選極品猴頭菇，使用北港純正黑麻油炒製，香氣十足，還有「香椿蓮子八寶飯」及「梅干獅子頭」等共4道精緻蔬食佳餚，東森價只賣2,680元。

▲焦志方推薦「農漁樂海陸珍品鮑參肚貝賀龍年宴」8道年菜，東森價3,990元。（圖／東森購物提供）

因應消費者不同需求，東森購物網冷凍年菜提供各種不同組合，年菜熱賣第三名的「金牌廚神陳志昇」足足有9道以上年菜，並提供2,980元、1,980元兩種組合；「金牌食神阿彰師九五之尊團圓得獎年菜組合」9道菜，東森價2,990元；焦志方推薦的「農漁樂海陸珍品鮑參肚貝賀龍年宴」8道年菜，東森價3,990元。

喜愛古早味的人，則是不能錯過傳承數十年的北方麵食專家推出「朱記眷村-極鮮海陸佛跳牆組」經典年菜，經典海陸佛跳牆、福滿翠玉獅子頭及港式蘿蔔糕，東森價只要1,988元。還有「高利水產-饗宴經典最愛年菜組」，有懷舊紅蟳米糕、福氣白鯧炊粉鍋、金湯酸菜魚及富貴佛跳牆，道道都是懷舊古早味，東森價2,980元。

▲焦志方推薦「農漁樂海陸珍品鮑參肚貝賀龍年宴」8道年菜，東森價3,990元。（圖／東森購物提供）