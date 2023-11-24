桃園男租車1小時竟「當眾揩油」！見警到場辯稱：誤信網路謠言

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子今（24）日上午駕駛租賃轎車到桃園區某加油站加油，加油後隨即以自備空桶當場抽油，再跑到對面黑色轎車將汽油灌入，來回幾趟怪異行為被租賃業者察覺，趕抵現場後向警方報案。員警到場後詢問，許男辯稱是從網路上學來的，員警告知已觸犯竊盜罪嫌，許男大吃一驚表示不知道此舉觸法，願意全額賠償，但警方仍依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市許姓男子今天上午駕駛租賃車在桃園區某加油站加油後，隨即抽油到對面輸入自己座車上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市許姓男子今天上午駕駛租賃車在桃園區某加油站加油後，立即抽油到自己座車上，員警查獲抽取的汽油桶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，20歲的許姓男子今天上午在網路租車1小時，見租賃車油箱快空了，以業者提供加油卡至桃園區某加油站加油，未料加完油後，立即以自備空桶抽油，約抽取一半後跑到對面一輛黑色轎車，再將汽油輸入轎車內，怪異行為讓加油站業者質疑有問題，打電話給租賃業者，透過監視畫面確認後立即趕抵現場，並報警處理。

桃園警分局埔子派出所警員范立揚、賴煒忠及黃俊嘉等人接獲報案後趕到現場，當場發現許男正將汽油輸入自己座車內，見員警詢問時辯稱，因網路教導民眾，租賃車輛後取得支配權可將汽油抽出使用，因此向租賃業者租了1小時的車，在加油站以租賃業者準備的油卡加滿39公升約1200元95無鉛汽油後駛出加油站，再抽出油缸內汽油至自備空桶內，再到對面倒入自己座車內。

▲桃園市許姓男子今天上午駕駛租賃車在桃園區某加油站加油後，隨即抽油到自己座車上，員警當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

租賃業者則告知已涉嫌竊盜，員警也告知這名顯已觸犯竊盜罪嫌，許男大吃一驚，辯稱不知道違法，立即向租賃業者道歉，並同意全額賠償，員警則告知，竊盜屬於公訴罪嫌，許男聲稱誤信網路流言誤觸法網非常後悔，警方偵訊後依竊盜罪嫌將許男移送桃檢偵辦。