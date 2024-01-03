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社會 社會焦點 保障人權

關渡鹹粥闆娘命案　家屬、被告拒國民法官參審...法院裁准理由曝

▲▼ 周俊男 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市北投區鹹粥老闆娘遭51歲客人周俊男開1槍殞命，周被依殺人罪起訴且聲請不行國民參審，士林地院裁准。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區51歲周姓男子，因追求「關渡鹹粥」越配潘姓闆娘遭拒，去年6月心生不滿持槍赴攤販，近距離將人擊斃，被依殺人、槍砲罪起，為國民法官案。然而，被害人家屬和被告均聲請不行國民參審，士林地院考量審理過程中，反覆呈現被害人遭槍擊身亡、解剖等刺激性證據，使家屬過度身心煎熬等，裁准不行國民參審。

周男透過辯護律師聲請理由為，警詢、偵查、起訴移審時均認罪，不爭執罪責，其犯罪動機為兒女私情，與公眾福祉無涉，檢辯雙方對其量刑並無重大爭議，且案發時，新聞媒體就對周犯罪動機等，大肆渲染，影響大眾觀感且早有預斷，難期國民法官得以公正審判。

再者，案發之初，新聞報導均附上被害人私人生活照以刺激點閱率，若行國民參與審判，勢必引起媒體大肆窺探被害人生前隱私，使被害家屬遭受二度傷害，且本案調查證據涉及血腥、解剖等屍體畫面，對於一般人可能造成過大刺激，也有國民法官法第6條第1項第5款規定得裁定不行國民參與審判之情。

被害人之夫於準備程序中則表示，被告答辯涉及被害人生前與其互動細節，但被害人已逝，若行國民參與審判程序，媒體呈現恐只有被告單方說法，最終刑度及媒體報導將造成被害人之夫及其未成年子女之二度傷害，為保護小孩，請求不行國民參與審判程序。

合議庭考量國民參與審判新制目前仍受社會各界矚目，如行國民參與審判程序，於審理過程中反覆呈現被害人遭槍擊身亡、解剖等刺激性證據，將對被害人家屬造成過度身心煎熬，對被害人未成年子女身心健全發展更可能造成難以回復的負面影響，因認本件確有國民法官法第6條第1項第4款、第5款所定不適宜行國民參與審判事由，裁定不行國民參與審判。

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