懷疑遭戴綠帽　日本料理店老闆勒斃妻子在伏擊情敵判刑定讞

▲日本料理店周姓老闆殺害妻子後，又企圖殺害情敵未遂，判刑定讞。（圖／記者陳以昇攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區某日本料理店，2022年間發生一起殺妻案件。周姓老闆懷疑妻子與某位熟客曖昧，打翻醋罈子後，竟以毛巾勒斃妻子，伴屍8小時後，再持刀到熟客公司樓下埋伏，刺殺男子失敗後，自行投案。周男二審遭判刑15年8月，案經上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2022年7月間，日本料理店現年63歲的周姓老闆，與小2歲的妻子共同經營。但周男懷疑妻子與經常來店裡消費的林姓熟客曖昧，2人經常公然打情罵俏。案發當天深夜，周男趁著妻子服用安眠藥後，以毛巾勒緊妻子脖子，殺害妻子。周男伴屍直到早上七點多，他還以妻子的手機傳訊息給其他家人，製造妻子未死的假象。

上午9點多，周男暗藏生魚片刀，到林姓熟客的公司樓下，打電話要對方下樓說話。林男下樓後，周男趁對方不注意，持刀攻擊林男，二人隨即混戰，林男雖然身中多刀，但仍奮力搶下周男的刀刃。周男殺人不成後逃逸，並向警局投案。檢警依照「家暴殺人」、「殺人未遂」等罪，對周男提起公訴。

一審法院將周男判刑16年。上訴二審後，周男因自首殺妻獲得減刑；不過他仍否認要殺害林男，辯稱自己當時只是要教訓對方，沒有殺人故意。但高院仍認定周男有殺人故意，但還是將刑度改判有期徒刑15年8月。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。