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社會 社會焦點 保障人權

告白失敗砍同事13刀　「為減刑才自首」國民法官判無期...理由曝

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中地院庭長李進清說明宣判理由。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓業務員去年10月持刀殺害施姓同事，台中地方法院經過5天的密集審理，合議庭認黃男預謀犯案，是情勢所迫才自行報案，不符合自首減刑要素，並考量降低社會風險，今（29）日上午11時30分宣判，依殺人罪判黃無期徒刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。

本案是全台首件移審國民法官的案件，檢警調查，黃姓男子（22歲）對同事施姓男子有好感，但告白後遭拒，去年（2022年）10月20日，購買2把牛排刀闖進施男租屋處，發生爭執後狂砍13刀，造成施男傷重不治。

全案從本週一（25日）開始審理，由審判長法官唐中興、陪席法官陳培維、陪席法官李怡真，以及6名國民法官組成合議庭，今天上午9時30分進行評議，11時30分宣判。

黃男在審理時坦承侵入住宅，但否認殺人，辯稱是過失致死；法院查出，根據被害人傷勢、刀傷深度、相關監視器畫面、驗傷診斷證明、證人描述等證據，不採信黃男辯詞。

就黃男事後自行報案、能否屬於自首部分，合議庭認為，黃男事先購買牛排刀躲藏到施男租屋處，是預謀犯案，加上犯罪事實容易被警方追查，黃男是迫於犯罪匆促，無其他適當的逃亡管道，是被情勢所迫、恐有預謀要主張減刑，才留在犯罪現場，顯非真誠悔悟，故不依刑法第62條規定減刑，也不適用刑法第59條減刑情堪憫恕。

合議庭審酌，黃男因個人情感糾葛因素，縝密計畫行兇，造成他人家庭天人永隔之遺憾，心靈創傷嚴重，暨被告生活狀況、品行、智識程度等項目函請草屯療養院鑑定，其無智能障礙問題，僅有自閉症、憂鬱症，考量被告刑罰感應力、降低社會風險與多元刑罰目的，兼以無期徒刑依法執行逾25年且有悛悔實據，始得假釋出獄，否則仍須繼續執行監禁等，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

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