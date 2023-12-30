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殘殺已婚牙醫情郎16刀　痴情北漂護理師判15年...還要再賠1753萬

▲▼ 台北市文山區呂姓牙醫呂俊瑤命案，小三曾廉容殺人罪移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北曾姓護理師和已婚牙醫發展婚外情，因牙醫遲遲不離婚，憤怒拿刀殺他16刀。（資料照／記者劉昌松攝）

記者郭玗潔／台北報導

從屏東北漂在台北就讀護理科的女子曾廉容，2018年與大她29歲的已婚牙醫發生不倫戀，曾不滿牙醫承諾會離婚與她結婚，卻遲遲沒有兌現諾言，去年3月拿菜刀當街砍殺牙醫16刀，讓牙醫慘死自家門外。全案經審理，一、二審都依殺人罪處曾女15年。民事部分，曾則要賠牙醫父親、妻子、子女4人共1753萬餘元，全案還可上訴。

據查，曾廉容家住屏東，2018年為了工作北漂擔任護理師，和已婚的呂姓牙醫相識半年後，兩人產生感情進而交往同居。大29歲的呂男還在永和租了1間套房給曾女，平日都睡在曾女住處，只有假日才會回文山區的家中，額外還會支付學費以及生活費。但曾女不滿呂「過年帶全家去台南」，留她一人在台北，又遲遲不和正宮離婚，讓她妒火中燒。

▲▼北市情侶情殺。（圖／記者黃彥傑攝）

▲牙醫被刷殺16刀當街慘死。（資料照／記者黃彥傑攝，下同）

曾女屢次和呂姓牙醫發生口角和肢體衝突，甚至在呂男返回呂家住處時，她會獨自在住處外徘徊、等候，傳送「（呂男）無疑在欺騙感情」、「別逼我真的去把她（正宮）殺了」等訊息和持刀照片施壓，而呂男只能無奈把曾的刀具收走。不料，曾女又去買了一把菜刀，並在去年3月1日13時許，把菜刀藏在背包內，到台北市文山區呂家外面堵人。

呂男妻子看到曾女後，出言譏諷「怎麼長這個樣子」，呂男並保護妻子不讓曾女靠近。曾女暴怒，抽出預藏的刀具，當街猛刺呂男胸腹16刀。呂男企圖奪刀不成反受重傷，倒臥血泊慘死自家門外。

▲▼北市情侶情殺。（圖／記者黃彥傑攝）

案發後震驚社會，曾女隨即遭到逮捕羈押，檢方起訴後，一審法院認定她非預謀殺人，而是當場受到言語刺激引爆積怨失控，加上許多外在因素，「終於造成本案、為眾人帶來不幸」。而曾女雖然在押期間抄佛經、也說「願以餘生盡力彌補」，但法院認為她並未真心反省，也無任何積極作為，更沒獲得被害家屬原諒；考量她還年輕，為促使曾女真正面對自己所犯錯誤，並承擔後續刑罰與賠償責任，一審法院將她判刑15年，上訴二審後，高院仍將她判刑15年。

民事方面，呂男的父親、妻子和2名子女也對曾女求償，台北地院審理後，判曾應賠償4人共1753萬餘元，可上訴。

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