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社會 社會焦點 保障人權

獨／美女醫斷千億豪門婚　提告追千萬財產+鑽戒...法官給答案了

▲▼眼科醫師黃宥嘉被前夫陳文彥控告妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

▲眼科醫師黃宥嘉與前夫陳文彥2017年協議離婚後，雙方仍互控多起民刑事官司，其中黃提夫妻剩餘財產分配官司，結果也出爐。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

美女眼科醫師「睛視媳婦」黃宥嘉，過去因上節目大曝豪門婚變內幕，大損前夫陳文彥家，雙方一度陷剪不斷理還亂的恩怨。離婚後，黃打官司要分配夫妻剩餘財產，希望爭取包括前婆婆贈1克拉鑽戒、蕭邦女名錶及現金100萬，及1100萬元差額。士林地院一審審理後，認陳應給付296萬餘元。

口才犀利的黃宥嘉2013年嫁給陳文彥，2017年與夫婿協議離婚，離婚後屢上節目談豪門婚變內幕，如吵架時被前夫拿尿布砸臉，還嫌前夫精子少，甚至揭前夫是東帝士集團創辦人陳由豪的姪子，雙方裂痕加劇，更挨告公然侮辱、妨害名譽、個資法等，事後獲不起訴、無罪，更讓她直呼：「恭喜前夫漂白不成，反被法院認證！遠遠超越台灣其他媽寶。」

雙方正式從愛侶變仇人，黃提夫妻剩餘財產訴訟，主張2011年在加拿大滑雪度假村舉行訂婚贈禮女方儀式，前婆婆將珍珠項鍊1條、珍珠戒指1只、蕭邦女用名錶1隻、珍珠耳環1副贈與給她，前夫將一克拉鑽戒贈與她；婆婆隔年表示要再包200萬紅包入門禮贈，其中100萬以現金贈送。

婚後她住進內湖住家，前夫表示希望統一保管雙方貴重財物，因此將珍珠等放在保險箱內，2015年離家後，陳卻未歸還，而前夫婚後剩餘財產存款與股票合計至少有6936萬1350元，婚後積極財產為0，故請求差額1100萬元。

▲▼ 眼科醫師黃宥嘉前夫陳文彥 。（圖／記者劉昌松攝）

▲眼科醫師黃宥嘉與前夫陳文彥對簿公堂。（資料圖／記者劉昌松攝）

陳文彥抗辯說，離婚調解其中一條為，兩造離婚事由的損害賠償請求權均拋棄，互不為請求，既已拋棄，就不得再主張剩餘財產分配請求權，同時稱其財產總額均與自身無涉，請求免除或酌減黃分配額。

法官以2015年為剩餘財產分配的計算基準時點調查，陳指出「相互拋棄損害賠償請求權」的內容，並未提及剩餘財產分配請求權，而剩餘財產分配請求權雖可預先拋棄，但和解書既無關乎拋棄權利記載，故不採取陳說詞。

據陳文彥存款總額444萬4479元，股票部分為148萬9521元，積極財產為593萬4000元，法官審酌兩造婚後協力組成家庭，陳承認黃婚後仍進行眼科醫師工作，難認有不務正業、浪費成習、坐享其成等對於婚後財產的增加毫無助益情事，且無法舉證黃無貢獻，故判黃宥嘉可得財產差額296萬7000元。

至於遭占有的鑽戒等飾品及現金100萬，陳否認，法官認黃提供的照片，最多能證明她於訂婚及結婚儀式時配戴，無從推認前夫及婆婆有將飾品全數贈送意思，而現金100萬，黃也無提出證據提供，故請求返還無理由，不應准許。

一審判決後，陳文彥對判決不服，提起上訴，但是未繳納二審裁判費45604元，去年12月28日法官裁定駁回，裁定送達後5日內陳仍可向法院提出抗告狀。

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