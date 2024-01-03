斥柯文哲抹紅「選舉選到抓狂了」　趙少康：中共也指定藍白合嗎

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／公視）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰關頭，民眾黨總統候選人柯文哲近期不斷質疑，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康是中共支持的人。趙少康今（3）日受訪時不滿表示，「柯文哲選舉選到抓狂了，選舉選到語無倫次！」侯友宜怎麼會是中共指定的人呢？自己則是11月24日登記截止，才答應侯擔任副手，跟中國有什麼關係呢？他一向希望藍白合，柯文哲也知道，「你摸摸良心看是不是這樣」。

趙少康今日上午到宜蘭參加青年座談，會前接受媒體聯訪。針對柯文哲質疑，趙少康說，柯文哲再這樣搞下去，支持柯的人都會跑掉，因為柯已經完全沒有邏輯。侯友宜怎麼會是中共指定的人呢？「我是臨危受命，跟中國有什麼關係呢？」他一向希望藍白合，柯文哲也知道，摸摸良心看是不是這樣，這跟中共有什麼關係，中共指定要藍白合嗎？

趙少康說，如果亂講也可以說中共指定柯文哲，但這不是小孩吵架，這是很嚴肅的中華民國總統選舉，亂講一通沒什麼意思，問這個他都不想回答。太low了沒格調。

趙少康也說，柯文哲之前有講不排除藍綠聯合政府，既然要下架民進黨，又要組聯合內閣很矛盾。白應該跟藍合，一起分進合擊。這種情況下選票要集中。選票不集中，選票就是浪費，誠懇勸告選民，民進黨8年真的搞得台灣一蹋糊塗，外交斷9國，貪瀆厲害，只有集中選票，選票分散就等於投給民進黨，所以選票還是要集中。