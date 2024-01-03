藍爆高端股東有千名綠營　侯友宜：上任後徹底解密炒股案

▲侯友宜回防新北中和車掃 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨昨日開記者會指出，他們有一份高端份股東名冊，裡面包涵一千多名民進黨員及幹部，令人質疑高端是否已成為民進黨事業？要求檢察官調查。對此，國民黨總統候選人侯友宜受訪時表示，他上任後不但要解密高端採購案及炒股案，還要儘速把案子釐清楚，該辦就辦查清楚，還給人民一個公道。

侯友宜提到，賴清德有說過，高端疫苗採購他要公開，到現在講了老半天，民進黨的立委也沒跳出來說要公開，又是講一套做一套，最近又爆發錄音帶事件，錄音帶事件一爆發以後，大家都認為裡面很多人是民進黨有關係的，所以大家提出了很多的質疑，但民進黨到現在為止也沒有回應，甚至賴清德還說「他60幾件的高端涉及的弊案，完全都沒有事」，人民的智慧有那麼笨嗎？



侯友宜承諾，只要當選，高端採購案以及炒股案不但要解密，趕快把案子釐清楚，該辦就辦查清楚，還給人民一個公道。「民進黨很擔心我當選，因為我會成立新的特偵組，尤其我非常的專業，一定查清楚、辦到底」。

另，針對賴清德批評中共介選，今年是最嚴重的，充斥假訊息跟聲偽影片。侯友宜回應，他反對境外介入台灣民主自由的選舉，這是他一向不變的態度；民進黨常常製造恐慌，尤其製造不實的消息，讓大家分辨不出來，也不斷抹紅別人。

侯友宜說，「你一直說抹紅我，說我親中」，但他這一輩子兩代人守護台灣這塊土地，親什麼中？所以不要用這個方式來抹紅別人，選舉沒有招式，只有靠這一招，又是在騙選票。

