藍營提案高端專案報告　綠尊重：信者恆信、不信者總有千萬種理由

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團今（3日）提案要求立法院召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就高端疫苗做專案報告。民進黨團回應，高端已經獲得WHO團結試驗，效力也被國際期刊接受，且司法單位已經針對62件高端司法案偵結、查無不法，這都是擺在眼前事實，審計部也針對相關經費查察，但信者恆信、不信者總有千萬種理由，不知道期待的答案是什麼。

民進黨立委洪申翰表示，國民黨最近又開始針對高端議題炒作，感覺有點時空錯置，畢竟疫情過去蠻長一段時間，司法單位在2023年4月已經針對62件高端司法案偵結、查無不法，這都是擺在眼前事實，審計部也針對相關經費查察，立法院衛環委員會也針對高端議題開了20多次的會。

洪申翰認為，尊重立法院中每個黨團提案權利，但就高端議題而言，不要再把這種專業問題拿來政治炒作，高端價格跟EUA都已經公開，不知道國民黨在選戰最後再把這個問題拿來操作的目的為何？專業歸專業、政治歸政治，不要在最後階段又要用各種污名化做法，這非全民之福。

民進黨立委江永昌表示，依據憲法第69條規定，停開院會期間經立委4分之1以上請求就可以開臨時會，一定尊重國民黨立委權利，但也要跟大家說明，高端採購議題，行政部會已經多次在立法院會、委員會、對外公開新聞稿說明非常清楚，但信者恆信、不信者總有千萬種理由，不知道期待的答案是什麼。

江永昌認為，相關說明已經很清楚，是否要用開院會方式干擾選舉？這不應該，且疾管署也多次說明，高端已經獲得WHO團結試驗，效力也被國際期刊接受，新冠疫苗的推動這是專業、一切都依法行政，相關司法案件均以查無不法簽結，若有不法也決不寬貸，但現在就是沒有，立院議場是大家推動公平正義、福國利民政策的地方，不是拿來選戰抹黑的戰場。

對於前國民黨立委蔡正元稱高端疫苗佐劑有毒，洪申翰也回應，疾管署副署長已經出面澄清，各大國際疫苗廠也都有加入相關佐劑，少部分人為了政治需求污名化，非常惡劣、不可取，若有這麼大風險為何各國都准用？

洪申翰直言，對於疫苗採購問題都秉持公開透明精神，高端已經公佈疫苗採購價格跟去識別化的EUA審查文件，至於是否公佈更多細節涉及合約跟法律問題，但專業問題不要政治操作。