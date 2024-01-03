　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營提案高端專案報告　綠尊重：信者恆信、不信者總有千萬種理由

▲▼民進黨團輿情回應記者會，洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團今（3日）提案要求立法院召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就高端疫苗做專案報告。民進黨團回應，高端已經獲得WHO團結試驗，效力也被國際期刊接受，且司法單位已經針對62件高端司法案偵結、查無不法，這都是擺在眼前事實，審計部也針對相關經費查察，但信者恆信、不信者總有千萬種理由，不知道期待的答案是什麼。

民進黨立委洪申翰表示，國民黨最近又開始針對高端議題炒作，感覺有點時空錯置，畢竟疫情過去蠻長一段時間，司法單位在2023年4月已經針對62件高端司法案偵結、查無不法，這都是擺在眼前事實，審計部也針對相關經費查察，立法院衛環委員會也針對高端議題開了20多次的會。

洪申翰認為，尊重立法院中每個黨團提案權利，但就高端議題而言，不要再把這種專業問題拿來政治炒作，高端價格跟EUA都已經公開，不知道國民黨在選戰最後再把這個問題拿來操作的目的為何？專業歸專業、政治歸政治，不要在最後階段又要用各種污名化做法，這非全民之福。

民進黨立委江永昌表示，依據憲法第69條規定，停開院會期間經立委4分之1以上請求就可以開臨時會，一定尊重國民黨立委權利，但也要跟大家說明，高端採購議題，行政部會已經多次在立法院會、委員會、對外公開新聞稿說明非常清楚，但信者恆信、不信者總有千萬種理由，不知道期待的答案是什麼。

江永昌認為，相關說明已經很清楚，是否要用開院會方式干擾選舉？這不應該，且疾管署也多次說明，高端已經獲得WHO團結試驗，效力也被國際期刊接受，新冠疫苗的推動這是專業、一切都依法行政，相關司法案件均以查無不法簽結，若有不法也決不寬貸，但現在就是沒有，立院議場是大家推動公平正義、福國利民政策的地方，不是拿來選戰抹黑的戰場。

對於前國民黨立委蔡正元稱高端疫苗佐劑有毒，洪申翰也回應，疾管署副署長已經出面澄清，各大國際疫苗廠也都有加入相關佐劑，少部分人為了政治需求污名化，非常惡劣、不可取，若有這麼大風險為何各國都准用？

洪申翰直言，對於疫苗採購問題都秉持公開透明精神，高端已經公佈疫苗採購價格跟去識別化的EUA審查文件，至於是否公佈更多細節涉及合約跟法律問題，但專業問題不要政治操作。

ET快訊
2女兒遭地震活埋　爸爸握著「冰冷手」顫抖：很痛對吧
日航爆炸乘客「跳下滑梯」！　逃生畫面曝光
王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！當兵收死訊太激動　遭軍
2泰女跟團來台旅遊　行李箱裝「上億元」海洛因
直擊／「最美里長」陳紫渝比3支持！　民眾激動伸手、跳起擊掌侯
剛爆「封鎖劉詩詩」！吳奇隆一家外出被拍…1舉動洩夫妻現況
2裝潢工躺掀床亡　高大成：恐中樞神經昏迷+缺氧窒息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

圖／屏南17鄉鎮響應「美德站出來」　鄉親潛水、站上SUP力挺徐富癸

英德美「在路上」半天衝逾400萬次觀看　拍攝幕後曝光

快訊／4點駁斥「全家靠陸業務吃穿」　張宏陸宣布提告林國春

政見發表會第二階段放棄上台　阮厚爵：各說各話無法直球對決

年輕人投票率85％就當選　柯文哲喊話：自己國家自己救

黃帝穎點出洪佳君拋「賣掉社宅」　反問國民黨：也是侯友宜政見？

屏南選區泛綠上演「海陸大戰」　蘇孟淳抨擊民進黨負面文宣

直擊／「最美里長」陳紫渝比3支持！　侯友宜回防新北車掃支持者嗨跳擊掌

驚！蔡英文竟被賴清德「丟包海邊」　網發起把總統接回來活動

快訊／嗆綠靠抹黑發財！侯友宜競辦明開告　轟李正皓一再造謠

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

圖／屏南17鄉鎮響應「美德站出來」　鄉親潛水、站上SUP力挺徐富癸

英德美「在路上」半天衝逾400萬次觀看　拍攝幕後曝光

快訊／4點駁斥「全家靠陸業務吃穿」　張宏陸宣布提告林國春

政見發表會第二階段放棄上台　阮厚爵：各說各話無法直球對決

年輕人投票率85％就當選　柯文哲喊話：自己國家自己救

黃帝穎點出洪佳君拋「賣掉社宅」　反問國民黨：也是侯友宜政見？

屏南選區泛綠上演「海陸大戰」　蘇孟淳抨擊民進黨負面文宣

直擊／「最美里長」陳紫渝比3支持！　侯友宜回防新北車掃支持者嗨跳擊掌

驚！蔡英文竟被賴清德「丟包海邊」　網發起把總統接回來活動

快訊／嗆綠靠抹黑發財！侯友宜競辦明開告　轟李正皓一再造謠

狂賣180萬輛！特斯拉蟬聯2023電動車龍頭　第2名只差23萬輛緊追

「乾兄妹宣傳車」被放話開罰！小商人怒加碼：再送1支國道T霸

大學特殊選才陸續放榜 　明道中學技術高中部9學生上榜

圖／屏南17鄉鎮響應「美德站出來」　鄉親潛水、站上SUP力挺徐富癸

快訊／不是黃萬隆！　台北戰神許皓程接代理總教練

華為余承東談今年展望：加速推動鴻蒙系統應用

英德美「在路上」半天衝逾400萬次觀看　拍攝幕後曝光

金門酒廠攜手冠軍教父打造Kinmen Fizz潮味酒譜！串聯全台50酒吧演繹不同風情

《魔物獵人 世界》同上人數逼近14萬　全球獵人瘋回鍋狩獵

EXO伯賢當社長了！新年傳好消息「設立個人公司」

李多慧應援挑戰跳滑步舞　下秒變「原地跑」網笑翻

政治熱門新聞

趙少康登《賀瓏》：民進黨逼侯辭職

網傳造假私密影片　羅致政明提告籲檢調徹查

3枚中共空飄氣球飛越台灣本土　其中1枚在中央山脈上空消失

直擊／「最美里長」陳紫渝比3支持！　侯友宜回防新北車掃支持者嗨跳擊掌

驚！蔡英文竟被賴清德「丟包海邊」　網發起把總統接回來活動

日學者小笠原分析最終民調！柯成選戰關鍵

暗喻棄保！侯友宜盼集中力量　「侯康配是唯一能打敗賴蕭的組合」

林楚茵彙整趙少康辯論11大錯誤訊息　外媒也查核發言不實

藍白破局後　趙少康認與郭台銘斷聯

羅致政攜夫人現身　痛斥抹黑私密片造假介選「一定告到底」

賴清德：羅致政是深偽影片受害者

連江縣選舉呈「三腳督」廝殺

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

蔡英文開車交棒賴蕭配

更多熱門

相關新聞

稱侯友宜請假導致國中生割頸　趙少康嘆：綠逼教育部不能搜書包

稱侯友宜請假導致國中生割頸　趙少康嘆：綠逼教育部不能搜書包

國民黨副總統候選人趙少康日前參與網路節目《賀瓏夜夜秀》提到國中校園割喉命案，認為是因為新北市長侯友宜為選總統請假導致，「他如果不請假，搞不好不會發生」，而侯友宜請假是因為被民進黨逼著辭職，遭綠轟失言、玩笑當有趣。趙少康今（3）日再反擊，民進黨逼教育部明令各校，就算有風險也不能去檢查學生書包，「搞出這個還好意思消費逝去的國中生。」

藍爆高端股東有千名綠營　侯友宜：上任後徹底解密炒股案

藍爆高端股東有千名綠營　侯友宜：上任後徹底解密炒股案

趙少康曝「民進黨備戰證據」　連彈藥庫附近的民宅都在囤積彈藥

趙少康曝「民進黨備戰證據」　連彈藥庫附近的民宅都在囤積彈藥

趙稱「侯不請假搞不好沒國中生刺人」　綠譴責

趙稱「侯不請假搞不好沒國中生刺人」　綠譴責

趙少康喊「泰勒絲不敢來」　綠嘆打臉蔣萬安：最大在野黨提這種候選人

趙少康喊「泰勒絲不敢來」　綠嘆打臉蔣萬安：最大在野黨提這種候選人

關鍵字：

民進黨國民黨高端新冠疫苗新冠疫情WHO蔡正元審計部

讀者迴響

熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

日本強震「報應來了？」主播下場慘

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

吳奇隆傳婚變「微博封鎖劉詩詩」！　陸網實測：實錘了

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

即／內湖2死命案！20多歲裝潢工倒臥室明顯死亡

更多

最夯影音

更多
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走
婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面