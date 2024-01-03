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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康曝「民進黨備戰證據」　連彈藥庫附近的民宅都在囤積彈藥

▲▼ 演藝工會尾牙-趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（3）日到宜蘭與青年座談。會前受訪時被問到，民進黨指投國民黨等於投共？趙少康反批，民進黨也沒別招，選情緊張就只有這一招，更自曝自己上午看到一個公文，陸軍第四地區支援指揮部彈藥庫左營彈藥分庫行要求，彈藥庫附近5公里的民宅地下室、倉庫要囤積彈藥，打仗時立刻可以取用彈藥，「你這民進黨不是準備打仗嗎？還說沒有！」

被問到最近民進黨在街頭掛布條，投國民黨等於投共，趙少康先是嘆了一口氣接著說，民進黨沒有別的招了，最後選情緊張，只會這一招，大家想想看侯友宜是嘉義的豬販之子，怎麼會親共呢？

趙少康說，國民黨反共保台不親共，反共保台不反中，國民黨不會同意共產黨的制度，反而是投民進黨就是投戰爭、投民進黨就是投貪腐、投民進黨就是投專制。

話鋒一轉，趙少康拿出手機，指出今早剛看到陸軍第四地區支援指揮部彈藥庫左營彈藥分庫行的新聞公文，要求所有的陸軍彈藥庫附近5公里，都要找民宅找地下室、找倉庫去囤積彈藥，因打仗時需要運輸時間，方便立刻有彈藥可以打仗。

趙少康質疑，「第一民進黨準備在打仗嘛，怎麼跟我們說沒有？不是在準備打仗嗎？；第二台灣就是戰場嘛，所以彈藥才要在台灣四處遍布，把軍營附近5公里變成軍火庫，大家覺得投民進黨不是投戰爭嗎？」民進黨口口聲聲說他才是和平，真是「請鬼拿藥單！」

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