趙少康喊「泰勒絲不敢來」　綠嘆打臉蔣萬安：最大在野黨提這種候選人

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康日前聲稱，中廣曾邀請西洋樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）來台開唱，但因對方因地緣政治關係不來了；對此，民進黨團3日指出，大家都知道，台北市府現在也在接洽泰勒絲來台表演，就很納悶，趙少康是在打臉蔣萬安嗎？趙在辯論會上口不擇言、散佈假消息，國民黨作為最大在野黨，居然提出這樣水準的副總統候選人。

趙少康日前在辯論會中語出驚人，聲稱中廣曾邀國際巨星泰勒絲來台演唱，卻因台灣兵凶戰危而告吹；但北市府近日才高調宣佈有望邀泰勒絲來台，且去年不乏大咖國際天團、巨星來台表演，趙少康矛盾說法引起熱烈討論。

民進黨立委洪申翰表示，趙少康前兩天在元旦辯論會上說了太多假訊息，大家都知道，台北市府現在也在接洽泰勒絲來台表演，就很納悶，趙少康是在打臉蔣萬安嗎？且前段時間COLDPLAY跟Blakepink等國際大團都來台表演。

洪申翰批評，趙少康在辯論會上幾乎是口不擇言，什麼都敢講、什麼都敢抹黑，卻都拿不出實質證據或明確因果關係，這樣的副總統辯論會上出現如此多假訊息讓人非常遺憾，也看破侯康配手腳。

洪申翰直言，國民黨作為最大在野黨，居然提出這樣水準的副總統候選人，以造謠抹黑跟假訊息作為論述核心，恐怕很難讓人信任、把國家交給他們。

民進黨立委江永昌則表示，趙少康在辯論會提出很多不實說法，不管外交部、國防部、經濟部跟財政部都有相關澄清，希望大家本於事實，選舉回到選賢與能，不要有太多假訊息，甚至跟中國介選牽扯在一起，這對民主選舉不公平，不該如此，應回歸事實進行這場選舉。