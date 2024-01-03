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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

倒數10天衝刺！傳承蔡英文4年前「站路口」　賴清德盼延續氣勢

▲民進黨總統候選人賴清德出席首場全國同步站路口行動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德出席首場全國同步站路口行動。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統大選倒數10天衝刺，民進黨總統候選人賴清德今（3）上午7點半前往台北市小巨蛋周邊「站路口」，向上班人潮揮手拜票。值得注意的是，4年前總統蔡英文也在同一地點，親自向選民拜票，賴笑說，「我也是希望能夠延續這樣的氣勢，贏得最後的勝利」，期間除了有行人駐足拍攝，也有民眾特地帶著賴清德競選旗幟搭車經過，表達支持。

賴清德今天上午與台北市7位立委候選人吳思瑤、林飛帆、謝佩芬、高嘉瑜、吳沛憶、苗博雅、許淑華、王閔生，一同在小巨蛋前站路口，僅立委候選人王世堅因出席公祭未現身。於此同時，民進黨在全台灣發起「美德站出來，一起三票護台灣」活動，在全台超過1000個路口向民眾拜票，副總統候選人蕭美琴也前往新北市板橋區站路口。

▲民進黨總統候選人賴清德出席首場全國同步站路口行動。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德與台北市立委候選人們現身小巨蛋周邊拜票。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼民進黨發起「美德站出來，一起三票護台灣」活動。（圖／翻攝自賴清德YouTube）

▲民進黨發起「美德站出來，一起三票護台灣」活動，透過網路直播串連各縣市場景。（圖／翻攝自賴清德YouTube）

賴清德會前接受媒體聯訪說，他在上次的中常已經下達動員令，要求民進黨黨公職，從今天開始一直到12日，每天早上7點30分到8點30分，號召全國的民眾，在全國22個縣市、817個路口，跟全國民眾來拜票，同時也邀請海內外的鄉親，不分時間、不分地點，能夠用「美德贏台灣」的標語，透過短影片在社群網上串聯，在最關鍵的一哩路，同時也能夠做最後的衝刺，爭取最後的勝利。

另對競選總部昨天推出「在路上」競選宣傳片，引發支持群眾迴響，賴清德表示，非常感謝父老鄉親的肯定跟支持，這支影片寓意深遠，表示8年前、4年前，台灣選擇對的人，蔡英文總統領導國家走在對的路上，全國人民的奮鬥努力也已經有相當的成果，在這一次攸關台灣前途、印太和平穩定的重大選舉上面，也希望全國父老鄉親，能夠秉持過往的精神，選對的人，走對的路。

賴清德比喻，在蔡英文總統要卸任的時候，所換的司機絕對不能夠換錯人，不能夠走回頭人，賴清德、蕭美琴是最能夠延續蔡英文路線，帶領台灣繼續往前進的候選人，敬請國人能夠鼎力支持。

賴清德補充，這支影片另外一個意義是，國會過半是非常重要國家進步的力量，如果總統、副總統當選，但是國會沒有過半的話，國家必然就停止在國會的爭執上，這對國家要進步來講，是非常可惜的事情，所以也敬請國人能夠支持，讓賴清德、蕭美琴高票當選，也讓民進黨所推薦「民主大聯盟」優質候選人，都能夠高票當選。

▲▼有民眾特別搭車前往小巨蛋周邊，表達對賴清德的支持。（圖／讀者提供）

▲有民眾特別搭車前往小巨蛋周邊，表達對賴清德的支持。（圖／讀者提供）

▲民進黨總統候選人賴清德出席首場全國同步站路口行動。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德出席首場全國同步站路口行動。（圖／記者林敬旻攝）

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