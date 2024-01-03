與藍白背道而馳？賴清德影片藏細節　柯文哲反酸：還不知道誰方向正確

▲柯文哲桃園車掃第二天，參拜桃園護國宮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／桃園報導

民進黨總統候選人賴清德2日推出競選影片，由總統蔡英文開車載身為副總統的賴清德，談及「副手不能隨便用湊的」等內容，有意暗酸民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜的「藍白破局」，且畫面更出現開車方向與2台藍白車不同，塑造「背道而馳」感。對此，柯文哲酸說，誰的方向才是對的，現在還不知道勒。

賴清德與副手搭檔蕭美琴競選影片「在路上」，以開車上路為主題，片頭由總統蔡英文開車載身為副總統的賴清德，談及對彼此的感受，並中途下車將車鑰匙交給賴清德，換蕭美琴坐在副駕。

但仔細觀看影片，其中有段蔡英文與賴清德交談過程中，車子導航突然出現問題，但蔡、賴2人一口同聲的說「我們還是繼續直走」，而蔡英文則說出「副手這個位置還是真的很重要」、「不能隨便用湊的」等言論。

另外，當蔡英文說出「國會必須過半」、「國家才能走在對的路上」等言論時，影片2分21秒突然特寫車子後照鏡，照出2台藍車、白色與蔡賴該車方向相反，都有意暗酸民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜。

▲賴清德競選影片中，總統蔡英文開車時，特寫後照鏡畫面，顯示2台藍色、白色的車方向不同。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

民眾黨總統候選人柯文哲3日車掃行程第二天，抵達桃園市替2位立委候選人站台輔選，並且參拜完桃園護國宮後接受媒體訪問。針對昨賴清德與蔡英文交棒影片，似乎強打要走「蔡英文路線」，柯文哲表示，那個影片比較有趣的是觀看數5萬、按讚數2萬，「欸你們網軍實在是不認真，專業一點好不好？做假要做的像一點。」

柯文哲提及，至於「蔡英文路線」部分，大家心裡有數，「如果是『蔡英文路線』，美國為什麼老是對你打問號？」

至於影片中提及副手位置很重要、不能隨便用湊的等言論，是不是要暗酸柯和侯？柯文哲笑稱，「選對副手本來就很重要啊！他的副手是他決定的嗎？賴清德的副手是他自己決定的嗎？」媒體追問，不然是誰幫賴清德決定？柯文哲說「大家心裡有數啦！」

另外，有個畫面是蔡英文開車時，後照鏡出現1藍1白的車，暗喻藍白跟綠的路線背道而馳？柯文哲直言，到底是誰的方向才是對的，「還不知道勒！」而且這種就是做新聞手法，看一看、聽一聽就好，「還是認真做事啦。」