陸資招待旅遊「把張安樂送進立法院」　統促黨36人遭約談2交保

▲統促黨中央委員林國信(紅外套)涉受陸資幫政黨輔選，被依《反滲透法》諭令交保10萬。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

中華統一促進黨中央委員林國信，涉嫌接受廣東梅州市政府等單位資助，以每人不到1萬元的費用組團赴陸旅遊7天，宣揚「兩岸一家親」，並在事後請團員將政黨票投給統促黨，「將張安樂送進立法院」，檢警獲報後，2日搜索約談36名被告，其中林國信和成員李維傑被依違反《反滲透法》等罪，各以10萬、5萬元交保；其餘包括張安樂左右手王啟鑌等人請回。

▲統促黨成員陳亞豪不滿記者拍攝老大林國信，衝向記者揮拳打人。（圖／記者劉昌松翻攝）

林國信的女兒林芳竹現正參選台南一選區立委，2022年11月就因涉嫌接受陸資招待當地里長赴陸旅遊，被檢調約談後，以10萬元交保。3日凌晨2點多，林國信在北檢辦理交保手續時，稍早已經獲得請回的統促黨成員陳亞豪，先是不斷飆罵三字經，恫嚇記者不要拍攝「我老大」，最後在護送林國信離開時，又突然出拳攻擊攝影記者，一度造成現場混亂。

檢警接獲線報，統促黨是受中共廣東省梅州市人民政府等單位指示、資助，邀約黨員親友，在2023年10月9日到15日，到廣東省各處旅遊，在陸期間的食宿、交通全由陸方招待，每人團費只要9800元。

▲李維傑交保5萬元。（圖／記者劉昌松翻攝）

行程中，陸方台辦人員並在晚會中發表「兩岸一家親」等宣揚促進統一言論外，行程後，統促黨成員李維傑又在旅遊團的微信群組中，請63名團員將2024年大選的政黨票投給統促黨，「將總裁張安樂送進立法院。」

▲張安樂左右手王啟鑌訊後請回。（圖／記者劉昌松攝）

案經檢察官姜長志偵辦後，2日指揮刑事局、台北、新北、苗栗台中、嘉義、台南等多個警局單位，協助搜索約談36名涉案被告，支援檢察官也分別南下，就地進行複訊，最後涉案情節較重的林國信等6人遭拘提到北檢。檢察官訊問後，認為林國信、李維傑因涉犯《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》罪嫌重大，但無羈押必要，3日凌晨命林10萬元、李5萬元交保，其餘王啟鑌、王亞男、陳亞豪等4人請回。