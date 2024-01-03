侯友宜反擊抹紅「我兩代人拿槍護台」　與拜登同路線

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜反擊賴柯抹紅！霸氣喊「我兩代人拿槍護台」　與拜登同路線

記者李芸樺／台北報導

「我兩代人拿槍護台」國民黨總統候選人侯友宜霸氣反擊被賴柯兩名對手抹紅，侃侃而談他和父親從警從軍多年，還曾因為千島湖事件到大陸開嗆，保護中華民國的心意和態度堅定，「死都不怕還怕被關？」，是不是中共同路人，鄉親可以評評理！

▲▼ 國民黨總統候選人侯友宜。（圖／《豈有此呂》）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／《豈有此呂》）

被網紅暨台北市前議員邱威傑（呱吉）稱讚在政見會上的流暢度超乎預期，侯友宜面對主持人呂捷尖銳提問，國台語雙聲道直球對決，並談起過去親手抓過4名十大通緝要犯，卻只能持只裝5顆子彈短槍力抗匪徒的衝鋒槍，且為了偽裝連防彈衣都無法穿，但從基層刑警到最大諸侯的團隊行政歷練，讓他在治理國家上更有自信。

▲▼ 國民黨總統候選人侯友宜。（圖／《豈有此呂》）

▲侯友宜對呂捷問題直球對決。（圖／《豈有此呂》）

對於外界總用侯侯GPT消遣他，侯友宜堅定的說，他認為過程多說無益，要看結果，更何況也不是先講先贏，揶揄的話他也會說，但那是對罪犯，而非對選舉的對手，不過他仍堅守說話算話的最高原則「誠信」，並對呂捷提問君悅念簡訊一事回應。

▲▼ 國民黨總統候選人侯友宜。（圖／《豈有此呂》）

▲國民黨總統候選人侯友宜行程滿檔。（圖／《豈有此呂》）

要當最高領導人，侯友宜也闡述他在國際關係的高度，和拜登同路線，主張兩岸用3D對話，而非民進黨只用的恫嚇！更多侯友宜的論述和內心話，請鎖定1月3日的《豈有此呂》。

▲▼ 國民黨總統候選人侯友宜。（圖／《豈有此呂》）

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