藍白破局後與郭台銘斷聯　趙少康：3組電話打了都進語音

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨副總統候選人趙少康2日登上政論節目《關我什麼事》，接受主持人陳斐娟專訪，並在快問快答環節中，被問到是否已經打通鴻海創辦人郭台銘的電話，他表示沒有打通，3組電話號碼打了都是直接進入語音信箱，雖然他留了言也寫了訊息，但郭都不聞不問。

▲趙少康表示，至今還沒打通郭台銘的電話。（資料照／記者屠惠剛攝）

趙少康2日受邀接受政論節目《關我什麼事》主持人陳斐娟專訪，並與聯電集團創辦人曹興誠展開激烈爭辯，雙方在節目中談到台灣主權、國際困境等議題，各自論述意見。

而在快問快答環節，趙少康被問到，「你打通郭董電話了嗎？最後關頭他會站台挺侯康嗎？」他回答，沒有打通，雖然握有郭台銘3組電話號碼，但打過去都直接進入語音信箱，他有留言也有寫訊息，郭卻都不聞不問，「我本來以為，最後他應該會站出來，可是當周典論（屏東縣議長）被收押以後，我就想說，他可能要做另外的考慮了。」

藍白合在2023年11月24日破局，郭台銘也在同日決定退出2024大選，之後便鮮少公開談論政治，他的臉書最新文章停留在2023年12月2日，內容是談論已逝弟弟抗癌的過程，「我不希望再有這麼多人因癌症而像我一樣失去所愛。我決定在台灣興建癌症醫院的夢想，正式啟動了。」

▼郭台銘已宣布退出2024大選。（資料照／記者宋良義攝）