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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

暗喻棄保！侯友宜盼集中力量　「侯康配是唯一能打敗賴蕭的組合」

▲▼2024總統大選電視辯論會，侯友宜抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

選戰倒數11天，國民黨總統候選人侯友宜在臉書上表示，1月13日的總統選舉，就是要完成政黨輪替，這樣才能讓民進黨真正得到教訓，民進黨也才會有一點點反省的可能性。「侯康配」是唯一能打敗賴蕭配的組合，呼籲大家集中力量，下架民進黨一起完成政黨輪替。

侯友宜指出，每四年一次的總統選舉，就是所有台灣人民，幫政府打成績的時刻，每一張手中的選票，都在告訴執政者，人民對於現在的生活，究竟感受如何。八年來，民進黨完全執政，行政、立法、司法大權一把抓，沒有推動不了的政策，也沒有過不了的法案，但人民賦予民進黨絕對的權力，換來的卻是絕對的腐敗，不僅國家面臨戰爭風險，內政也百廢待舉，貪污弊案叢生、黑金槍毒猖獗、官員私德敗壞。

「然而這一切，民進黨從未反省」，侯友宜表示，大家給民進黨八年，換來的是總統745天不開記者會，不願意面對民意，拒絕接受監督，如今想要接棒的民進黨主席賴清德，從過去到現在，更從未將人民質疑的聲音放在心上，對於民進黨的爛，視而不見、充耳不聞。

侯友宜說，中華民國總統直選以來，從來沒有一個政黨，可以連續執政超過八年。八年，不僅是法律規定總統連任的期限，更是人民對於政府忍耐程度的極限。「我們無法想像，執政八年，就不將人民放在眼裡的民進黨，萬一繼續執政下去，台灣到底會變得怎麼樣？這些年我們所忍受的低薪、高房價、高物價，台灣面臨的缺電、缺水、缺蛋、缺藥，疫情時人民遭遇的缺疫苗、缺口罩、缺快篩，是否都將持續上演？」。

侯友宜喊話，1月13日總統選舉，對於所有主流民意而言，目標只有一個，就是要完成政黨輪替，這樣才能讓民進黨真正得到教訓，民進黨也才會有一點點反省的可能性。

侯友宜也說，幾乎所有民調趨勢都顯示，侯友宜跟趙少康的「侯康配」，已經快要追上賴清德跟蕭美琴，而侯康配，更是唯一能打敗賴蕭配的組合，只要大家集中力量，就能下架民進黨，只要珍惜手中一票，就能完成政黨輪替，推動台灣下一波的民主改革。

「1月13日，我們手中的這一票，投的不是政黨或個人，而是四年來唯一一次，表達對生活不滿、對政府不信任的機會！這一票，投的是民主制衡，這一票，投的是政黨輪替，必須要集中渴望改變的力量，改變才有可能成真！」侯友宜承諾，未來上任後，一定會組成聯合政府，廣納在野力量共同參與，讓不同政黨的人才，都有為民服務的機會，讓不同的聲音，都可以獲得表達，相信眾人的智慧，大於個人的智慧，更相信台灣人民一定會做出，最有智慧的選擇。
 

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