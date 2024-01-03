今起禁止發布、散布民調！　違者最重罰200萬

記者黃翊婷／台北報導

2024大選進入最後倒數10天，中選會提醒，自今日（3日）凌晨0時起至投票時間截止前，不得發布、報導、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民意調查資料，包含網路社團、社區布告欄、拿大聲公沿路廣播等等都不行，違者可能會面臨10萬以上、100萬以下罰鍰，若是政黨或候選人，將加重處罰20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

▲自今日（3日）凌晨0時起至投票時間截止前，禁止發布或轉傳民調。（圖／中選會提供）

中選會表示，自3日凌晨0時起至投票時間截止前，都不能以任何方式發布、報導、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民意調查資料，違者將處以10萬以上、100萬以下罰鍰；若是政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反規定，將加重處以20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

中選會進一步說明，依照修正後的總統副總統選舉罷免法第52條，以及公職人員選舉罷免法第53條規定，罰則與修法前不同，修法後有區分對象，並依照對象不同明定罰鍰的上、下限。

中選會提醒民眾，自3日起，民調資料不管是在網路社團討論、公布在社區布告欄，甚至是民眾拿著大聲公沿路廣播等行為，都會觸法，請民眾記得，投票前10日，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民意調查資料。