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趙少康登《賀瓏》：民進黨逼侯友宜辭職　一句話談割頸案

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨副總統候選人趙少康近日參加脫口秀《賀瓏夜夜秀》，開場便以「口誤」自嘲，先是稱主持人賀瓏為博恩，又說「侯友宜是我的老大」。不過，當雙方談到治安問題時，賀瓏犀利提問新北市國中生割頸案，以及侯友宜是否不該請假；趙少康回答，「剛好因為他（侯友宜）請假，他如果不請假搞不好不會發生。那沒辦法，因為民進黨逼他嘛，民進黨逼他辭職，所以他只好請假了。」

▲▼蕭美琴 吳欣盈 趙少康 副總統電視辯論會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康上《賀瓏夜夜秀》，並稱侯康配是最好的互補人選。（資料照／記者屠惠剛攝）

《賀瓏夜夜秀》2日在YouTube公開趙少康參與脫口秀的影片，趙少康一出場便喊主持人賀瓏為博恩，自嘲最近常犯口誤，賀瓏一聽立刻叫他「趙總統」，他趕緊回答「不行，侯友宜是我的老大」。趙少康強調，他離開國民黨29年，侯友宜與他各有強項，在3組候選人中，「我們是最好的互補人選。」

接著，趙少康被問到侯友宜有什麼優點，他表示，侯是從基層警員做起來，「掃黑英雄啊，不要忘了有一段時間台灣黑道囂張到什麼地步，那現在詐騙很猖獗，我認為侯友宜一定可以把詐騙處理掉。比如新北市現在沒有偷車，因為偷車一定要把車分解去賣零件，他去抓那個零件廠，誰敢收贓車誰就小心。」

賀瓏馬上接話提問，「沒有偷車，可是有國中生刺人？」趙少康回答，「那剛好因為他（侯友宜）請假，他如果不請假搞不好不會發生。」賀瓏又問，「所以他不該請假？」趙少康直言，「那沒辦法，因為民進黨逼他嘛，民進黨逼他辭職，所以他只好請假了。」

不過，針對趙少康的言論，民進黨方面尚未回應。而趙少康1日在副總統辯論會上也曾猛攻民進黨，當時民進黨發言人張志豪表示，不管是對於台灣的經濟表現、能源議題，甚至是外交、國防，趙少康都把錯假訊息當成事實在講，並且把中國當成台灣的唯一出路，在結論的時候，甚至同樣只罵民進黨總統候選人賴清德，並把堅守主權的立場，當成是一種挑釁，甚至還逼迫五月天應出面說明，根本就是和中國沆瀣一氣、檢討被害者，「果真是看到中國就卑躬屈膝，還演錯角色把辯論會當成少康戰情室」。

賴清德競總發言人戴瑋姍也批評，趙少康每一則發言，幾乎都摻有錯假訊息，試圖分化台灣社會，甚至舉例趙少康在辯論會上至少10次造謠，包含台灣的風險來源是民進黨、賴清德曾為藥廠關說、80％媒體都是綠媒、硬拗共識可以不一樣、屏東核電廠附近居民希望核電廠延役、核廢料比照美國埋地下及全世界幾乎90％核電國家都這樣做、外商因為兵凶戰危所以不來投資台灣、泰勒絲不來台開唱是因台灣有地緣政治的風險、國安萬里租房4年花7千萬、逼台積電劉德音董事長辭職。

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