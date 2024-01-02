日學者小笠原分析「最終民調」！賴、侯肉搏對決　柯成選戰關鍵

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

2024年總統立委大選倒數11天，同時今天1月2日也是封關民調的最後發布日。對此，長年研究台灣政治的日本學者小笠原欣幸指出，依據選前2周民調數據，目前仍然處於賴清德領先，侯友宜緊追在後，而柯文哲略顯落後的膠著狀態，但綜合平均值來看，3位候選人都缺乏突破性的表現，其中柯文哲的選票動向，將對賴清徳和侯友宜的得票產生直接影響。

小笠原欣幸在臉書發文表示，從8月起至12月這段期間，能夠完全作為比對的是台灣民意基金會、美麗島、鏡新聞、ETtoday、TVBS這五間機構的調查結果，其中在11月下旬5間民調機構的支持率平均值為「賴清德33.0%、侯友宜29.4%、柯文哲23.2%」，到了12月下旬，3候選人的支持率平均值則為「賴清德35.8%、侯友宜31.3%、柯文哲21.0%」。

▲小笠原欣幸分析選前2周民調數據。（圖／翻攝自Facebook／Yoshiyuki Ogasawara，下同）

小笠原欣幸分析，相較於11月下旬，賴清德上升2.8個百分點、侯友宜上升了1.9個百分點，柯文哲則下滑了2.2個百分點。儘管12月有許多民調發布，支持率數值也有極大差異，但以平均值來看情況相對穩定。

小笠原欣幸指出，在選前兩周若用一句話來概括選戰情勢的話，可說是仍然處於「賴清德領先，侯友宜緊追在後，而柯文哲略顯落後的膠著狀態」。他也強調，雖然單一民調可能給人不同的印象，但綜合平均值來看，3位候選人似乎都缺乏突破性的表現。

在賴清德方面，他在12月初的支持率出現了小幅下滑的趨勢，這可能與圍繞在他新北市萬里區的老家是否為違建的爭議有關，不過到了12月下旬，賴的支持率已經回到原有水準。小笠原欣幸分析，以民進黨為中心的泛綠陣營擁有約35%的堅實基礎，因此賴清德在選舉剩餘的兩週內支持率大幅滑落的可能性不大。

不過，小笠原欣幸也強調，賴清德與四年前蔡英文高達57%的得票率相比，仍然有一段差距，在上次選舉中，民進黨除了基本盤外，還獲得了中間選民的支持，而這些中間選民，在這次分流為投給柯文哲，或「沒支持的人選」、「不投票」。未來賴清德能夠重新召喚回這部分選票到什麼程度，值得密切關注。

侯友宜方面，他在11月成功掙脫藍白合破局的影響，獲得了上升動能，雖然內部士氣高漲，但支持率的增長已逐漸趨於平穩。小笠原欣幸提到，回顧4年前的選戰，韓國瑜在造勢大會的人氣雖然非常充滿激情，然而民調支持率並未反映出相同的熱度，最終他的得票率為38.6%，「現在，外界普遍關注侯友宜是否能超越這一數字，以及他能否追上與目前領先的賴清德4.5個百分點的差距。」

至於柯文哲，他在11月的藍白合談判博弈失利，導致支持率急劇下滑，不過後續逐漸趨於穩定，而12月的民調顯示，柯文哲的支持率雖有波動，但大致維持在20%左右。小笠原欣幸認為，外界特別關注是否會出現棄保現象，不過由於柯文哲在11月的支持率下滑，已反映出「棄柯保侯」的情況，但從目前的民調趨勢來看，似乎不會出現更大程度的棄保。

笠原欣幸總結，柯文哲的選票動向，將對賴清徳和侯友宜的得票產生直接影響，並與立委選舉政黨票的席次息息相關，不僅如此，柯文哲的選票在各選區，究竟會流向民進黨或國民黨，也將對選舉結果產生重大影響，「因此，也需要密切關注柯文哲的動向。」

小笠原欣幸備註：本次所使用資料基於台灣民意基金會、美麗島、鏡新聞、ETtoday、TVBS這五間機構的數據。

美麗島的數據來自每月的「國政民調」，並非12月最新的民調。

聯合報由於缺少10月的數據，故未納入分析。

匯流由於11月以前的數據包含郭台銘在內，故未納入分析。

菱傳媒由於9月缺少三腳督的數據，故未納入分析。

鏡新聞為從8月開始調查。