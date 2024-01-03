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美10歲童炫耀「我爸有槍」　下秒開槍爆頭同齡孩童

▲封鎖線,案發現場,犯罪現場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國10歲男童射殺同齡孩童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國加州一名10歲男童，日前對另一名同齡男童炫耀「我爸有槍」，揮舞著槍枝還朝對方頭部扣下扳機，沒想到當場將對方射殺。事後開槍男童與父親都遭到逮捕，兩人都受到了受害者家屬的譴責。

綜合外電報導，沙加緬度郡警長辦公室表示，命案於2023年12月30日下午在一處社區發生，當時該名男童被53歲的父親戴維斯（Arkete Davis）叫去車上拿菸，但他除了拿菸之外，還把車裡的槍拿了出來，隨後向另一名男童炫耀他父親有槍，接著朝對方開槍，之後就跑進附近的公寓。

警方獲報後前往現場，發現受害男童頭部和頸部出血，立即進行CPR與其他急救措施，直到救護人員前來將男童送往醫院，但男童最終仍不治宣告死亡。

受害男童在家族中的暱稱為KJ，他的阿姨艾瑞卡（Erika）帶來鮮花、蠟燭與氣球到槍擊現場布置了哀悼處，「他是個非常聰明、善良、可愛和令人尊敬的小孩，他不該受到這種對待，他原本有大好人生。」她說KJ當時只是跑到屋外騎腳踏車，甚至出門不到15分鐘，就被另一個小孩射殺了。

警方表示，戴維斯在案發後試圖把槍枝丟進垃圾桶裡隱藏證據，由於他不被允許擁有槍枝，那把藏在車裡的槍枝是在2017年失竊的贓物。警方將戴維斯父子逮捕，目前以涉嫌謀殺為由，將男童交由一間青少年拘留所拘留。

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