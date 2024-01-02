中美建交45週年　習近平拜登元旦互致賀信

▲中國駐美國大使館舉辦開放日活動。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2024年1月1日是中國大陸與美國正式建交45週年紀念日，大陸國家主席習近平及美國總統拜登（Joe Biden）在當天互致賀信，祝賀兩國建交45週年。大陸外交部今（2）日則是對外發表談話籲，「中美兩國各自的成功是彼此的機遇，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。」

▲美國駐華使館工作人員與館內的美國國旗。（圖／CFP）

大陸外交部表示，45年來，中美關係歷經風雨，砥礪前行。兩國雙邊貿易額從1979年不足25億美元到2022年近7600億美元，雙向投資從近乎為零到2600多億美元，友好省州和友好城市關係已多達284對。中美還在諸多國際地區熱點和全球性問題上開展了有益的合作。歷史證明，中美關係的發展不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定和發展。

大陸外交部指出，中國對美政策是一貫的、明確的，就是相互尊重、和平共處、合作共贏，這是從中美關係歷程中提煉出的經驗，也是中美兩個大國的正確相處之道，符合時代發展潮流和兩國共同利益。中美兩國各自的成功是彼此的機遇，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。

大陸外交部提到，中方致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係。習近平主席同拜登總統在舊金山會晤，在政治外交、經貿金融、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成了20多項共識和成果，開闢了面向未來的「舊金山願景」，為中美關係發展指明方向。

大陸外交部強調，中方願同美方一道，認真落實中美元首舊金山會晤達成的重要共識和成果，共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流，推動兩國關係朝著正確方向發展，造福兩國、惠及世界。

