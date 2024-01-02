佛州迪士尼樂園附近「驚見女屍」　她失蹤12年離奇陳屍池裡

▲珊卓拉消失將近12年後被尋獲。（左圖／翻攝奧蘭多警察局；右圖／臉書Sunshine State Sonar）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州在跨年夜傳出悲傷消息，迪士尼樂園附近的滯洪池尋獲一具女屍，經初步調查研判為失蹤女子珊卓拉（Sandra Lemire），她當年開車出門與男網友見面，未料一去不復返，過了將近12年後，終於被找到。

2012年5月，47歲的珊卓拉駕駛祖母的休旅車，去見一名透過約會網站認識的男子。她途中曾打電話給祖母，表示已經抵達基西米（Kissimmee），並且承諾返程回家之前再打一次電話，此後卻再也沒有消息。

紐約郵報報導，珊卓拉有3個孩子，以前未曾有過長時間消失的紀錄，就連要出門買東西都會告知家人。她最後一次被目擊是駕駛那輛廂型車離開連鎖家庭餐廳Denny's。

▲志願潛水者協助發現與打撈珊卓拉駕駛的休旅車。（圖／翻攝臉書Sunshine State Sonar）



家屬通報失蹤後，男網友一度成為嫌疑人，但他接受偵訊時聲稱，與珊卓拉在自己工作的麥當勞見面後，2人就分道揚鑣了，而這個說法後來也獲得警方採信。

時隔近12年，民間志願潛水組織「陽光州聲納」發文宣布，在靠近迪士尼樂園、4號州際公路基西米出口附近的一處滯洪池裡，尋獲珊卓拉與她當年駕駛的休旅車。奧蘭多警方也證實案情，但還沒有正式宣布遺體身分，僅透露佛州公路巡邏隊（FHP）正在處理這起交通事故。

珊卓拉的兒子蒂莫西（Timothy Lemire）向協助搜救與打撈的人員表達感謝，並稱在因為母親失蹤歷經多年痛苦後，終於獲得解脫。目前尚不清楚意外如何發生，但他推測，媽媽在公路出口下坡時速度太快，才會失控掉入池裡，「只要想到她知道自己將要離世，我就很難過。我只是不知道怎麼接受…我只是希望我有機會跟她道別。」