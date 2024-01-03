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新冠升溫！桃機今起發快篩　「領取地點、時間」一次看

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲疾管署於桃機出入境大廳4據點發放新冠快篩。（示意圖／記者劉亮亨攝）

生活中心／台北報導

鑑於國內新冠、流感疫情呈現上升趨勢！疾管署宣布，因應近期全球呼吸道疾病發生率上升，且農曆春節將至，預期未來入出境旅客數將驟增，可能增加病毒傳播風險，自今（3）日起於桃園國際機場出入境大廳4據點「定點定時」（7:00～22:30）發放新冠快篩供旅客自由領取，1人1盒，領取地點位於第一及第二航廈之接機大廳與出境大廳。

▲▼因應新冠疫情持續及春節入出境人潮，疾管署將自2024年1月3日起，於桃園國際機場定點定時提供快篩。（圖／疾管署提供）

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▲疾管署自3日起於桃園機場定點定時提供快篩。（圖／疾管署提供）

疾管署宣布自3日起，於桃機定點定時提供每人1盒COVID-19家用快篩試劑予入出境旅客自由領取，供旅客於有症狀時使用，以及時分辨是否為COVID-19感染，並有助於後續就醫診治。

前述提供COVID-19家用快篩措施，預定自3日起每日07：00～22：30，於桃機第一航廈及第二航廈之接機大廳及出境大廳共4據點（如附圖），提供旅客於入出境時自由領取，每人1盒（依現貨盒裝數量約4或5劑），預計至少執行至春節連假後。

▲▼因應新冠疫情持續及春節入出境人潮，疾管署將自2024年1月3日起，於桃園國際機場定點定時提供快篩。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署將自1月3日起於桃園機場定點定時提供快篩。（圖／疾管署提供）※點圖放大

▲▼因應新冠疫情持續及春節入出境人潮，疾管署將自2024年1月3日起，於桃園國際機場定點定時提供快篩。（圖／疾管署提供）

疾管署呼籲，適逢新的年度開始，各項旅遊與聚會等活動參與人數眾多，民眾出國前儘早接種新冠XBB疫苗，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生，出現呼吸道症狀應儘速就醫；入境時如有身體不適，應主動通知機場檢疫人員；返國後亦應持續留意自身健康狀況，若有發燒或急性呼吸道症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知TOCC （旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等資訊，以供醫師評估及時診斷通報，獲得完善醫療照護。

此外，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

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