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40多歲女染疫「發病3天亡」　羅一鈞示警：新冠將現「雙高峰」

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情併發症、死亡個案雙創新高，死亡個案當中還有較年輕個案發病僅三天過世！疾病管制署防疫醫師林稜說明，個案是一名南部40多歲女性，2月下旬呼吸困難、咳嗽、喉嚨痛就醫，快篩新冠陽性，胸部Ｘ光肺炎，收治加護病房給予抗病毒藥物治療，但病況持續惡化，仍於住院第三天因為併發敗血性休克過世。

▲▼疾管署防疫醫師林稜。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林稜。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署今（2）日公布最新疫情監測，新冠併發症上周增360例，創4個月（19周）新高，死亡增38例，創10周以來新高。

林稜表示，死亡個案中有一名較為年輕，是南部40多歲女性，本身有糖尿病、高血壓、腦中風等慢性病史，沒有接種XBB疫苗，12月下旬呼吸困難、咳嗽、喉嚨痛就醫，快篩新冠陽性，胸部Ｘ光肺炎，收治加護病房給予抗病毒藥物治療，但病況惡化，仍於住院第三天因為併發敗血性休克過世。

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

在變異株方面，本土JN.1近四周佔比升至14%，羅一鈞表示，JN.1增加速度相對慢，占比增至14%，成為主流株的時間會延後到春節前。至於疫情整體，目前預期新冠1月中下旬達高峰，推估單日染疫者會達到1.8萬到2萬人，此外，因為春節出國、返鄉等活動人潮，加上JN.1成為主流，預期春節後又有一波高峰，會出現雙高峰。

國內新冠XBB疫苗已累計接種86.4萬人次，上周（12/25-12/31），接種人次10.5萬為9月底開打以來單周新高，亦較前一周（12/18-12/24） 6.7萬人次增加56%，顯示民眾接種意願持續升高。

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