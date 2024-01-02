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高端公開合約？薛瑞元：儘可能說服　疾管署再駁「一路開綠燈」質疑

▲▼衛福部長薛瑞元出席立法社福衛環委員會審議「營養及健康飲食促進法草案」。（圖／記者陳煥丞攝）

▲衛福部長薛瑞元，資料照。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

2024總統大選倒數，高端新冠疫苗爭議至今仍不斷遭在野黨攻擊，民進黨總統候選人賴清德支持公開高端採購合約；衛生福利部長薛瑞元今（2）日表示，近期就會跟高端公司討論「儘可能說服他們」。高端方面則希望一視同仁，其它疫苗一起公開，薛瑞元無奈說「因為其它疫苗沒有人質疑，高端情況算是比較特殊。」

新冠疫苗採購資料封存30年議題，直到近期仍持續遭到質疑，民眾黨總統候選人柯文哲於總統辯論會問民進黨總統候選人賴清德，「為了高端疫苗，擋BNT你同意嗎？高端疫苗要封存30年的採購合約，你同意嗎？」國民黨總統候選人侯友宜也提出，高端合約封存30年，賴沒選到的話，那他來把它打開比較快。

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賴清德則表態支持公開高端合約，他說，高端疫苗的價格已經公布了，立法院已經調閱過，監察院也已經審議過了，這個時候把合約公開「我認為，人民有知道的權利，而且也可以避免不斷惡意的攻擊」，這是非常重要的。

薛瑞元在2022年於立法院就曾解釋，封存表示相關疫苗資料「保存30年」，不是保密；指揮中心與各家疫苗廠有各自簽訂價格保密合約，其中高端、AZ保密5年、Novavax保密7年、BNT保密10年，莫德納則不同意解密。

高端方面認為，如果要公開合約，其它疫苗也應該一起公開。薛瑞元今日受訪表示，針對合約公開近期就會找高端溝通，「因為其它疫苗沒有人質疑，所以他情況算是比較特殊」，原則上是對方同意才會公開。但如果高端不同意，是否會有比較強硬立場？薛則表示「沒有預設立場」；被問及是否盡量說服高端？他回應「對啦。」

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

國民黨立委候選人廖偉翔上周六召開記者會，爆料三段錄音檔，內容對話包含提到「不能低於700元」、「穩通過的一路綠燈」等，質疑官商勾結。疾管署副署長羅一鈞今日特別澄清，指揮中心於2022年已經新聞稿公開說明高端疫苗單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為新臺幣881元；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格新臺幣810元。均較BNT、莫德納採購單價為低。

針對高端疫苗審查流程，疾管署表示，2020年10月14日即經專家會議討論後定案，並於廠商啟動第二期臨床試驗前，提供審查資料查檢表供其參照執行，2021年5月28日專家會議進一步確認免疫橋接療效評估方法合適性，同年6月10日公布並訂定「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」，並無所謂先射箭再畫靶情形。所有出席專家委員均依其專業與獨立性進行審查，並於會中充分自由的表達意見，並無外界指稱「一路開綠燈」或刻意撤換委員情事。

高端日前針對爆料錄音事件已經表態要提告，而今日國民黨團又召開記者會，稱持有高端公司股東名冊，進一步比對有 1000 多名民進黨員持有高端股票，高端公司再發出聲明，近日又有立委候選人再次以不法手段取得之資料，穿鑿附會，抹黑造謠一事，公司已委請律師提告，並尋求司法介入調查。

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