流感單周近11萬人就醫！4年來最高點　逢春節新冠雙高峰「疫情夾擊」

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情升溫！疾病管制署今（2）日公布最新疫情監測，上周類流感就診接近11萬人次，創下近四年同期最高點！副署長羅一鈞表示，主要是寒流加上聖誕節、跨年等活動人潮聚集活動影響，預估未來四周疫情成會持續上升，並在春節前後達到高峰。值得注意的是，新冠疫情也呈現上升趨勢，且預估1月中下旬、春節後各有一波高峰，預期新冠、流感高峰將同時出現，提醒民眾注意防範。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周（12/24-12/30）門急診類流感就診人次為109,394人次，門急診類流感就診病例百分比分別為1.62%及13.2%，持續呈上升趨勢。進一步分析近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（41.1%）為多，其次為流感病毒（28.5%）、副流感病毒（14.6%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等。社區流行流感病毒以A型H3N2為主，而近期B型流感占比持平。

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▲疾管署防疫醫師林稜。（圖／記者洪巧藍攝）

上周新增20例流感併發重症，另新增4例死亡。疾管署防疫醫師林稜表示，死亡個案中最年輕為40多歲男性，本身有長期吸菸史，沒有接種本季流感疫苗，11月中下旬開始出現呼吸喘而且症狀逐漸嚴重，12月初到急診就醫，因為呼吸窘迫插管收治加護病房，12月下旬因病情加劇轉院，住院後檢驗出A流，使用抗病毒藥物、抗生素治療，一度使用葉克膜，後續因為併發嚴重細菌性肺炎、菌血症，12月底過世。

羅一鈞指出，流感、新冠疫情都是在明顯升溫的一個情形，類流感就診10.9萬，是4年來的最高點，也顯示寒流、聖誕節、跨年等活動，有導致比較多呼吸道疾病傳播，預期流感在未來四周會持續上升，並且在春節達到高峰。至於B流是否會超過A流？羅一鈞說目前還在拉距，預期春節後才會取代。

此外，羅一鈞也提到，目前預期新冠1月中下旬達高峰，推估單日染疫者會達到1.8萬到2萬人，又因為春節出國、返鄉等活動人潮，加上變異株JN.1成為主流，預期春節後又有一波高峰，等於這波將會出現雙高峰；流感和新冠高峰可能重疊。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署提醒，截至1/1，國內公費流感疫苗已接種631萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共217.5萬人已接種，接種率52.0%，尚未達目標值（55.0%）。目前全國公費流感疫苗剩餘約26萬餘劑，請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力。

疾管署統計，自11/26起實施中港澳入境有症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至12/31已採檢290人，其中202人為陽性，檢出陽性仍以流感（68.8%）及新冠（13.4%）為主。