　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔡正元指高端佐劑具毒性　羅一鈞無奈：是多次澄清謠言！籲主動刪除

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

前立委蔡正元今（2）日晚間在臉書貼文指高端疫苗風險高，添加「鋁鹽佐劑」產生神經毒素。疾病管制署副署長羅一鈞晚間嚴正澄清，該訊息嚴重錯誤，且此類謠言在過去三年新冠疫情期間已在國際反疫苗人士散佈下三不五時流傳，國內也被MygoPen、事實查核中心多次澄清，呼籲蔡先生身為知名人士應善盡社會責任，主動刪除該則不正確訊息，勿遭有心人士誤導。

羅一鈞表示，有關蔡正元先生臉書貼文指稱「鋁鹽佐劑⋯無法排出體外，會產生神經毒素、進入腦內引發慢性發炎、神經細胞慢性凋亡」等，因訊息嚴重錯誤，且可能影響民眾對接種各類含鋁鹽佐劑之疫苗產生錯誤認知及降低施打意願，對個人健康及公共衛生均造成不良效應，因此疾管署今夜鄭重澄清如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

氫氧化鋁、磷酸鋁等無機鹽類通稱為鋁鹽，都是美國食品藥物管理局和歐洲藥品管理局核准使用、安全性無虞的疫苗佐劑，用於協助誘發、延長或增強疫苗注射後的免疫反應；國內外常用的如A 型肝炎疫苗、B 型肝炎疫苗、白喉破傷風非細胞性百日咳與 b 型嗜血桿菌疫苗及不活化小兒麻痺五合一疫苗、腸病毒疫苗等，皆有知名國際大廠牌含有氫氧化鋁或磷酸鋁。 這些疫苗鋁鹽含量都非常低，並經過嚴格的安全性測試，對人體不會有影響，已被臨床長期使用及監測，並無「導致腦部發炎...」等情事。

此類謠言在過去三年新冠疫情期間已在國際反疫苗人士散佈下三不五時流傳，國內也被MygoPen、事實查核中心多次澄清，呼籲蔡先生身為知名人士應善盡社會責任，主動刪除該則不正確訊息，勿遭有心人士誤導。 

ET快訊
羽田2飛機相撞爆炸　最美空姐揭訓練內幕：別再因飛機餐生氣
日航爆炸飛機才服役2年！恐成全球首架報廢A350
快訊／羽田機場重新開放3跑道
日航爆炸燒成火球　日本歷年「重大著陸事故」華航空難死傷最慘
明鋒面＋冷氣團夾擊！北部「低溫13度」　連2波變天時段曝
吳奇隆傳婚變「微博封鎖劉詩詩名字」！　陸網留言實測：實錘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跨年聚會「找小網紅做全套」　女三觀被震碎：一堆已婚富二代

蔡正元指高端佐劑具毒性　羅一鈞無奈：是多次澄清謠言！籲主動刪除

婆婆情勒「堅持連假塞車陣！」一上路秒翻舊帳　過來人淚曝真相

高端公開合約？薛瑞元：儘可能說服　疾管署再駁「一路開綠燈」質疑

流感單周近11萬人就醫！4年來最高點　逢春節新冠雙高峰「疫情夾擊」

日航擦撞海上保安廳飛機　學者指「飛航管理員」可能有失誤

原來愛情這麼傷！談戀愛「最容易吃虧」TOP3星座女

朱宗慶打擊樂團創團38年！3年痛苦反思「改版轉型」倒數1千天

12星座1月運勢出爐！牡羊享受滿滿幸福　射手雜事多避免出錯

圍爐宴呷澎拜！高雄餐廳滿席推外帶　必比登雙品牌聯手打造蘿蔔糕

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

告五人「搭飛機」趕台北跨年壓軸　《愛人錯過》《披星戴月》秒變KTV

跨年聚會「找小網紅做全套」　女三觀被震碎：一堆已婚富二代

蔡正元指高端佐劑具毒性　羅一鈞無奈：是多次澄清謠言！籲主動刪除

婆婆情勒「堅持連假塞車陣！」一上路秒翻舊帳　過來人淚曝真相

高端公開合約？薛瑞元：儘可能說服　疾管署再駁「一路開綠燈」質疑

流感單周近11萬人就醫！4年來最高點　逢春節新冠雙高峰「疫情夾擊」

日航擦撞海上保安廳飛機　學者指「飛航管理員」可能有失誤

原來愛情這麼傷！談戀愛「最容易吃虧」TOP3星座女

朱宗慶打擊樂團創團38年！3年痛苦反思「改版轉型」倒數1千天

12星座1月運勢出爐！牡羊享受滿滿幸福　射手雜事多避免出錯

圍爐宴呷澎拜！高雄餐廳滿席推外帶　必比登雙品牌聯手打造蘿蔔糕

日學者小笠原分析「最終民調」！賴、侯肉搏對決　柯成選戰關鍵

「硬又持久」這樣練？　泌尿科醫師程威銘：勤練凱格爾運動可改善

精雕飛龍繞上筆身　萬寶龍627萬珠寶鋼筆霸氣迎新年

土城激戰成指標戰區！民進黨首場萬人造勢明登場　蔡蘇賴蕭齊聚

報價138萬！Suzuki「5門Jimny左駕中東版」傳已有貿易商引進

張靜之前一天才飛日本　「接連遇重大事故」隔2天報平安：我沒事

日航事故客機才服役2年！恐成全球首架報廢空巴A350

大連鐵礦砂期貨破千元人民幣創近19個月新高　海岬型船開紅盤

羽田2飛機擦撞起火　林佩瑤揭空服員訓練內幕：別再因飛機餐生氣

快訊／羽田機場重新開放3跑道「事發地封閉」　台虎：航班正常起降

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

生活熱門新聞

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

年輕人領錢了！爽拿500元

跨年後好多人生病！幾乎都發燒　醫：疫情升溫

醫：恐現史上最少龍子誕生年

未婚妻留學時「爽玩多人運動」　他見極樂片崩潰

今晨8.4℃！明雨區擴大　3波降溫「冷氣團」時間曝

移動式七星飯店！台鐵首推奢華「福爾摩沙寢台列車」　躺著看星空

日本飛機起火　長榮班機轉降大阪

「台灣1款麵包」日本爆紅一年了！一票台人看傻：完全沒吃過

顏翎熹自曝情傷　機師男友藏前任照片

40多歲女染疫「發病3天亡」　羅一鈞示警新冠將現雙高峰

更多熱門

相關新聞

高端提前公開合約？薛瑞元：儘可能說服

高端提前公開合約？薛瑞元：儘可能說服

2024總統大選倒數，高端新冠疫苗爭議至今仍不斷遭在野黨攻擊，民進黨總統候選人賴清德支持公開高端採購合約；衛生福利部長薛瑞元今（2）日表示，近期就會跟高端公司討論「儘可能說服他們」。高端方面則希望一視同仁，其它疫苗一起公開，薛瑞元無奈說「因為其它疫苗沒有人質疑，高端情況算是比較特殊。」

高端提前公開合約？薛瑞元：儘可能說服他們

高端提前公開合約？薛瑞元：儘可能說服他們

40多歲女染疫「發病3天亡」　羅一鈞示警新冠將現雙高峰

40多歲女染疫「發病3天亡」　羅一鈞示警新冠將現雙高峰

藍爆高端股東名冊有1千名民進黨員　前立委、信賴之友會幹部入列

藍爆高端股東名冊有1千名民進黨員　前立委、信賴之友會幹部入列

NovavaxXBB疫苗來了！台大醫分析「僅1族群該等」

NovavaxXBB疫苗來了！台大醫分析「僅1族群該等」

關鍵字：

新冠疫苗高端疾管署

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

即／羽田機場飛機起火原因曝！撞海上保安廳飛機

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

即／日羽田機場飛機起火！巨大火球在跑道滑行

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

61歲楊紫瓊曬「嬰兒腳丫」報喜

即／日航客機羽田機場爆炸！機上367人逃出

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

即／海保廳飛機失蹤5人找到了！生死不明

日本地震誤報　氣象廳道歉

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面