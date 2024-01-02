蔡正元指高端佐劑具毒性　羅一鈞無奈：是多次澄清謠言！籲主動刪除

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

前立委蔡正元今（2）日晚間在臉書貼文指高端疫苗風險高，添加「鋁鹽佐劑」產生神經毒素。疾病管制署副署長羅一鈞晚間嚴正澄清，該訊息嚴重錯誤，且此類謠言在過去三年新冠疫情期間已在國際反疫苗人士散佈下三不五時流傳，國內也被MygoPen、事實查核中心多次澄清，呼籲蔡先生身為知名人士應善盡社會責任，主動刪除該則不正確訊息，勿遭有心人士誤導。

羅一鈞表示，有關蔡正元先生臉書貼文指稱「鋁鹽佐劑⋯無法排出體外，會產生神經毒素、進入腦內引發慢性發炎、神經細胞慢性凋亡」等，因訊息嚴重錯誤，且可能影響民眾對接種各類含鋁鹽佐劑之疫苗產生錯誤認知及降低施打意願，對個人健康及公共衛生均造成不良效應，因此疾管署今夜鄭重澄清如下：

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氫氧化鋁、磷酸鋁等無機鹽類通稱為鋁鹽，都是美國食品藥物管理局和歐洲藥品管理局核准使用、安全性無虞的疫苗佐劑，用於協助誘發、延長或增強疫苗注射後的免疫反應；國內外常用的如A 型肝炎疫苗、B 型肝炎疫苗、白喉破傷風非細胞性百日咳與 b 型嗜血桿菌疫苗及不活化小兒麻痺五合一疫苗、腸病毒疫苗等，皆有知名國際大廠牌含有氫氧化鋁或磷酸鋁。 這些疫苗鋁鹽含量都非常低，並經過嚴格的安全性測試，對人體不會有影響，已被臨床長期使用及監測，並無「導致腦部發炎...」等情事。

此類謠言在過去三年新冠疫情期間已在國際反疫苗人士散佈下三不五時流傳，國內也被MygoPen、事實查核中心多次澄清，呼籲蔡先生身為知名人士應善盡社會責任，主動刪除該則不正確訊息，勿遭有心人士誤導。