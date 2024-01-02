總統勝敗關鍵　陳其邁急催青年返鄉投票：相信他們會做出正確選擇

▲力催青年返鄉投票，陳其邁表示，投票率攸關大選勝敗，青年更是重中之重。



圖文／鏡週刊

談這次大選，高雄市長陳其邁12月28日接受本刊專訪認為，勝負關鍵在於投票率，尤其青年族群更是重中之重。他喊話青年這次一定要返鄉投票，民進黨則會持續展現最大的誠意去和年輕人積極溝通、回應他們的需求，「相信他們這次一樣會做出對台灣未來方向正確的選擇！」

陳其邁說，青年世代向來就是衝撞體制、站在執政黨的對立面，執政8年後的民進黨，一定會有不盡如人意的地方，尤其加上國際大環境不佳，青年會對未來感到迷惘，「如何傾聽、了解並回應青年的需求，重新爭取青年的信任，這是賴清德和民進黨所有黨公職的當務之急。」

「把時間拉長來看，民進黨替年輕世代的努力會被看見。」他向本刊細數民進黨執政推動的政績及進步政策說，年輕人是台灣未來的希望，民進黨一直以來都不改其衷，堅定和年輕人站在一起，像是18歲公民權和年輕人關注的同性婚姻，都是民進黨大力推動，「我們沒有因為會掉選票就不推動同婚。」

▲衝刺高雄選情，陳其邁打政績、建設牌，高雄輕軌歷經10年施工在他任內終於成圓。

此外，陳其邁指出，蔡總統過去8年推出囤房稅以抑制房價，包括租金補貼、社宅、青年首購低率貸款，就是希望照顧剛出社會的年輕人能夠降低負擔；今年要上路的私校學費補貼，也是希望能夠讓學生減低求學負擔；賴清德這次提出「國家希望工程」，是擴大社會投資，解決年輕人就學、就業、創業居住等問題，這不僅是一份完整、有系統的施政理念，且是延續性、進階版的國政藍圖。

「我們是認真地對於年輕人提出的建議去做出回應。」他說，身為高雄市長，他除了積極和年輕人溝通，透過「市政有學聲」和年輕人面對面座談，高雄市政府也有23個府級會議都設有青年代表，這是用具體行動來支持年輕人參與公共事務。

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