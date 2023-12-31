　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2005奪槍殺警死囚仍未伏法　侯友宜：當選後該執行就執行

記者唐詠絮、許權毅、游瓊華／彰化報導

國民黨總統候選人侯友宜今天南下彰化，旋風式車隊掃街及連趕多場造勢。面對廢死議題，侯友宜痛批對手賴清德不願正面回應，現在獄中還有38名死刑犯未執行，當中有殺警案兇手、以及犯下多起性侵殺人的死囚，死者家屬感嘆「怎麼用人民的納稅錢，在養這些人？」並承諾，未來若當選總統，該執行就執行。

▲侯友宜旋風式掃彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

▲對手陣營頻閃躲廢死議題，侯友宜今日重提18年前汐止殺警案，當年兇手至今未伏法，對家屬情何以堪。（圖／記者唐詠絮攝）

▲侯友宜旋風式掃彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜在2023年最後一天旋風式到彰化造勢，受到熱烈歡迎。（圖／記者唐詠絮攝）

侯友宜說，近日社會發生重大社會事件，民眾對廢死反感。總統蔡英文主張廢死、副總統候選人蕭美琴也主張廢死，賴清德的最重要兩個人都主張廢死，但賴清德卻閃避問題，不願意正面回答，現在還有38名死刑犯還沒有執行，民進黨面對罪大惡極的人卻沒有動作，如何對被害者以及被害者家屬交代？

侯友宜也重提2005年汐止殺警奪槍案，兩名兇手為奪槍搶銀行，造成員警一死一重傷，2兇手一人被判死刑、一人被判無期徒刑；但18年過去，殺死警察的死囚仍在獄中還未執行，家屬們直到現在仍飽受內心煎熬。

侯友宜也說，家屬都說感嘆一句話「唉，怎麼用人民的納稅錢，在養這些人？」家屬的痛苦、家屬的悲哀，這一輩子誰還給家屬一個公道？侯友宜當總統，該執行就執行，因為這才可以遏止惡意犯罪、沒有辦法教誨的死刑犯。

ET快訊
女騎士搶快左轉...擊落斑馬線上行人！驚悚畫面曝光
沒穿內衣看電影　舞蹈系嫩妹遭強吻胸部
消防員2兒1死1傷　父悲慟：不希望尚樺優秀
台鋼擴編選秀　2人獲加薪
備戰跨年人潮！　信義區超商拆門了
Jessi提前現身台中彩排！　親切問候粉絲：我來了
發票中1000元　1動作錯了不能領
「消防測試」趕住客回房　大火燒死4人！老闆下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調只差個位數！竹縣立委激戰「藍黃對決」　王婉諭拚翻轉

酸賴清德「爬出坑又掉另個坑」　柯文哲：我猜蔡英文應氣到快吃普拿疼

侯友宜稱當選成立體育及青年發展部　學者讚：台成民主國家典範

「只有藍白還在爭取搖擺選民」　學者分析2024決勝關鍵

2023最後激戰！趙少康、高虹安中和助選藍白　吳崢隔街拜票拚場

2005奪槍殺警死囚仍未伏法　侯友宜：當選後該執行就執行

黃捷合體陳柏惟掃市場！婆媽熱情搶合照　陳美雅找群星獻唱拚場

泰勒絲會到大巨蛋開唱？　李四川曝明年1／8與美方開會

拜票走進大街小巷「不只是選舉」　洪佳君感動：共同成長的旅程

品油師氾濫　國際橄欖理事會認證「油評師」執照登場！1年僅10張

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

民調只差個位數！竹縣立委激戰「藍黃對決」　王婉諭拚翻轉

酸賴清德「爬出坑又掉另個坑」　柯文哲：我猜蔡英文應氣到快吃普拿疼

侯友宜稱當選成立體育及青年發展部　學者讚：台成民主國家典範

「只有藍白還在爭取搖擺選民」　學者分析2024決勝關鍵

2023最後激戰！趙少康、高虹安中和助選藍白　吳崢隔街拜票拚場

2005奪槍殺警死囚仍未伏法　侯友宜：當選後該執行就執行

黃捷合體陳柏惟掃市場！婆媽熱情搶合照　陳美雅找群星獻唱拚場

泰勒絲會到大巨蛋開唱？　李四川曝明年1／8與美方開會

拜票走進大街小巷「不只是選舉」　洪佳君感動：共同成長的旅程

品油師氾濫　國際橄欖理事會認證「油評師」執照登場！1年僅10張

FIFTY FIFTY前3成員近況曝光！　「尋找新公司中」被網笑：誰會收

瘋跨年膀胱快爆了？「吃4類食物」會更想尿尿

Rosé為3500元SAINT LAURENT水壺找到新出路！做餅乾當擀麵棍剛剛好

民調只差個位數！竹縣立委激戰「藍黃對決」　王婉諭拚翻轉

猴子拆車牌「翹孤輪」　隊友拍下貼網炫耀…重罰4萬6800再送辦

酸賴清德「爬出坑又掉另個坑」　柯文哲：我猜蔡英文應氣到快吃普拿疼

貓窩擺滿沙發「喵喵只肯睡紙箱」　收走箱子結局看傻奴才：不識貨

毛毛你在哪／大黃狗站起150公分　高雄鳳山走失半年爸每天找

從小被逼「太瘦了吃多一點」　她免疫系統崩潰⋯從食物找回愛自己

拒絕新大樓　人妻堅持「多花200萬」買學區中古屋：吵到快離婚

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

政治熱門新聞

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

即／施明德裝葉克膜　游盈隆求捐血小板

民眾黨幹部宣布退黨！劉韋巡痛批黨內雙標

賴清德：公開高端合約符合社會公義

ET民調／總統辯論會後「藍綠陷膠著」　賴蕭、侯康僅差2個百分點

「侯友宜辯論表現是藍營大加分」　學者曝這點得分最多

外送員女兒背景曝光！調酒師轉戰立委

獲封「辯論王」　扁嘆：誰會以辯論結果投票？

綠白合？柯文哲市長室主任力挺許淑華　讚問政犀利、能解決問題

奪槍殺警死囚未伏法　侯友宜：當選後該執行就執行

趙少康嗆王義川「算什麼東西？」　要媒體拿賴、柯議題問他

泰勒絲會到大巨蛋開唱？　李四川曝明年1／8與美方開會

陳其邁陪蘇巧慧掃街颳「邁邁旋風」！　蘇貞昌也驚嘆：竟颳到雙北

「北投輕行旅」遭註銷旅業登記仍營業　觀傳局：依法開罰、勒令歇業

更多熱門

相關新聞

侯友宜稱當選成立體育及青年發展部　學者讚：台成民主國家典範

侯友宜稱當選成立體育及青年發展部　學者讚：台成民主國家典範

國民黨總統候選人侯友宜承諾，若當選未來將推動侯康貸青年購屋免頭款，由政府做後盾幫助年輕族群，未來也會在當選總統一年內成立「體育及青年發展部」，增加預算編列，擴充專業人力，讓青年事務以及體育發展，可以透過跨部會的合作和中央的政策指引，成為台灣的重要發展方向。清大兼任助理教授何志勇則肯定，侯友宜將體育及青年發展部的人事編制彈性化，讓更多年輕人和體育專業人士能實際參與政府政策形成過程和施行，落實政府施政以「使用者友善」為目的。

ET民調／總統辯論會後「藍綠陷膠著」　賴蕭、侯康僅差2個百分點

ET民調／總統辯論會後「藍綠陷膠著」　賴蕭、侯康僅差2個百分點

賴競總嗆「新莊沒住人還購地？」　侯辦回擊：先回應賴皮寮爭議

賴競總嗆「新莊沒住人還購地？」　侯辦回擊：先回應賴皮寮爭議

15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

賴清德口誤「中華民國帶來災難」　朱立倫轟：還有資格選總統？

賴清德口誤「中華民國帶來災難」　朱立倫轟：還有資格選總統？

關鍵字：

2024總統大選2024侯友宜廢死死刑政在上演影音

讀者迴響

熱門新聞

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

修法慢！小商人出學費送「乾哥」進名校

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

「19歲沒學歷」月賺9萬4　工作超拚曝光！全場看呆

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

16親戚喝喜酒遇雷擊慘死　滿屋屍體婚禮變葬禮

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

快訊／《蝙蝠俠》男星湯姆威金森猝逝！「家中突斷氣」

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面