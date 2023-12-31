2005奪槍殺警死囚仍未伏法　侯友宜：當選後該執行就執行

記者唐詠絮、許權毅、游瓊華／彰化報導

國民黨總統候選人侯友宜今天南下彰化，旋風式車隊掃街及連趕多場造勢。面對廢死議題，侯友宜痛批對手賴清德不願正面回應，現在獄中還有38名死刑犯未執行，當中有殺警案兇手、以及犯下多起性侵殺人的死囚，死者家屬感嘆「怎麼用人民的納稅錢，在養這些人？」並承諾，未來若當選總統，該執行就執行。

▲對手陣營頻閃躲廢死議題，侯友宜今日重提18年前汐止殺警案，當年兇手至今未伏法，對家屬情何以堪。（圖／記者唐詠絮攝）



▲國民黨總統候選人侯友宜在2023年最後一天旋風式到彰化造勢，受到熱烈歡迎。（圖／記者唐詠絮攝）



侯友宜說，近日社會發生重大社會事件，民眾對廢死反感。總統蔡英文主張廢死、副總統候選人蕭美琴也主張廢死，賴清德的最重要兩個人都主張廢死，但賴清德卻閃避問題，不願意正面回答，現在還有38名死刑犯還沒有執行，民進黨面對罪大惡極的人卻沒有動作，如何對被害者以及被害者家屬交代？

侯友宜也重提2005年汐止殺警奪槍案，兩名兇手為奪槍搶銀行，造成員警一死一重傷，2兇手一人被判死刑、一人被判無期徒刑；但18年過去，殺死警察的死囚仍在獄中還未執行，家屬們直到現在仍飽受內心煎熬。

侯友宜也說，家屬都說感嘆一句話「唉，怎麼用人民的納稅錢，在養這些人？」家屬的痛苦、家屬的悲哀，這一輩子誰還給家屬一個公道？侯友宜當總統，該執行就執行，因為這才可以遏止惡意犯罪、沒有辦法教誨的死刑犯。