盼郭台銘回來支持侯友宜　謝典林：有聯絡但找不到人

▲彰化縣議長謝典林站台國民黨總統候選人侯友宜、立委候選人謝衣鳳，下台後對著媒體比出代表侯友宜的3號。（圖／記者許權毅攝）



記者唐詠絮、許權毅、游瓊華／彰化報導

國民黨總統候選人侯友宜瞄準彰化旋風式掃街、造勢，最後一場來到尋求連任的立委謝衣鳳造勢大會輔選。先前被視為挺郭派、退出國民黨的彰化縣議長謝典林，今天也現身為侯友宜以及姊姊謝衣鳳站台，但與侯友宜互動冷。活動後媒體追問謝典林，謝再次呼籲選民總統票投侯友宜，實現政黨輪替，也提到有聯繫鴻海創辦人郭台銘，希望他能回來幫侯友宜站台，但找不到人。

相較於在台上僅舉手握拳，謝典林下台後邊走邊比出代表侯友宜的3號。謝典林今天在台上未致詞，與侯友宜之間互動並不熱絡，僅在侯友宜上台時，與侯友宜握手。

▲謝典林強調，民主要制衡、政黨就要輪替，也透露有聯繫郭董回來替侯友宜站台，但找不到人。（圖／記者許權毅攝）



活動後，媒體追問謝典林，對於侯友宜近來表現是否更有信心？謝典林未正面回應，僅強調，民主要制衡，政黨就要輪替，「希望侯友宜選上總統，三黨不過半，就是對人民最好的選擇，至於區域立委，就選國民黨提名的區域立委！」

至於政黨票部分，謝典林強調，自己目前是無黨籍，政黨票讓民眾做選擇，主要是政黨輪替；至於是否考慮回國民黨？謝典林回應，目前沒有考慮，也透露希望郭台銘回來支持侯友宜，有聯絡郭董，但是找不到人。