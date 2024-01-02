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南投綠營再爆涉特權盜挖土方炒地牟利　馬文君：謊話連篇的烏賊戰

▲南投縣立委候選人蔡銘軒團隊持續砲打藍委馬文君。（圖／蔡銘軒競選團隊提供，下同）

▲南投縣立委候選人蔡銘軒團隊持續砲打藍委馬文君。（圖／蔡銘軒競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

下周就將進行總統立委投票，南投綠營持續追打涉及國艦洩密案、違建佔用國有地的藍委馬文君，並指其家族疑以毫無價值的「溪底地」，向水里鄉農會特權超貸3000多萬，甚至於20年前被當作土資場使用、有7萬多立方米土方流向不明，涉嫌以「農地四吃」手法炒地牟利，痛批「馬家還要欺騙埔里人多久？」

馬文君則反擊綠營謊話連篇、大打烏賊戰，並呼籲鄉親在這場「拚口水」和「拚汗水」的選戰中，13日站出來用選票「反抹黑、挺做事」。

民進黨南投縣黨部今天召開記者會，指深入調查縣政府資料後，發現上述幾筆疑涉超貸的土地並無開發價或農耕價值，因而在馬文君埔里鎮長任內的民國92、93年被當作土資場使用，且在93年5月被撤照；但從93年10月、94年10月空拍畫面可見，馬家在土資場撤照後仍大肆偷挖鄰近土地，甚至東潤段1071地號的國有地，以及其宣稱很有價值的東潤段369、698號兩筆土地，有高達7萬6438立方米的土方流向不明，有可能被賣給資材商，再回填回填廢棄物而污染作為埔里人水源的水頭里。

▲南投縣立委候選人蔡銘軒團隊持續砲打藍委馬文君。（圖／蔡銘軒、馬文君競選團隊提供）

民進黨南投縣競選總部發言人陳紀衡要求馬文君說清楚講明白，並開挖這幾筆土地自清，以及在向水里農會申辦高額貸款時是否曾如實交代這幾筆土地曾作為土資場使用，且是否曾倚仗當年的鎮長權勢掩護自家非法事業，即使被停照後仍繼續非法使用土資場。

陳紀衡補充，馬文君一直強調曾爭取國道六號及北山交流道興建，但國道六號是98年通車、馬文君99年底才選上立委，而北山交流道從93年起就由鄉親直接向總統府陳情，並請託前綠委湯火聖幫忙追蹤，南投縣議員沈夙崢也爆料馬文君疑似讓助裡違法承包公共工程。

▲馬文君出面反擊指綠營大打烏賊戰。（圖／馬文君競選團隊提供）

▲馬文君出面反擊指綠營大打烏賊戰。（圖／馬文君競選團隊提供）

馬文君則回應，蔡銘軒身為立委候選人，自己和周邊幹部到現在卻還是謊話連篇、打烏賊戰，從不在乎想要為南投爭取什麼，只會一再抹黑、謾罵、抹紅；她強調關於之前所有的不實指控和抹黑都已澄清過，認為如果有任何不法，「現在的執政黨叫做民進黨」，大可以把它查清楚。

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