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張誌家赴陸前PO文「不闖怎知能力到哪」　99加油！自勉卻留遺憾

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

前職棒投手張誌家驚傳猝逝，享年43歲。初步了解，張誌家日前帶著家人到大陸深圳跨年，不料卻疑似突發性心肌梗塞過世。他在2023年11月曾在臉書發文，「未知的未來，但不出去闖闖，怎麼知道自己的能力到哪裡」，還以自己的背號寫下「99加油」，不料，赴大陸後卻發生憾事，魂斷異鄉。

▲前職棒選手張誌家曾發文表示自己常頭痛，未料3個月卻傳出猝逝。（圖／翻攝自張誌家臉書）

▲前職棒選手張誌家傳出猝逝。（圖／翻攝自張誌家臉書）

張誌家2023年11月8日時在臉書發文，「未知的未來，但不出去闖闖怎麼知道自己的能力到哪裡，99加油」，應該是要赴大陸發展教導高爾夫球之前，在臉書PO文幫自己加油打氣。

▲前職棒選手張誌家曾發文表示自己常頭痛，未料3個月卻傳出猝逝。（圖／翻攝自張誌家臉書）

▲前職棒選手張誌家2023年11月曾發文表示，不出去闖闖怎麼知道自己的能力到哪。（圖／翻攝自張誌家臉書）

張誌家畢業於穀保家商，過去曾培育他的穀保家商棒球隊領隊「蔡董」蔡明堂與他偶有聯繫，今早聽聞過世消息。蔡明堂表示，「他目前在中國教導高爾夫球，年底有先回來台灣再過去中國，睡夢中叫不起來。」張誌家的母親今(2)日正在準備前往中國，處理後事。

張誌家被視為天才型投手，從成棒嶄露頭角，2001年世界盃繳出好投，在預賽完投勝韓國，又在季軍戰完封日本聲名大，2009年爆發簽賭案，張誌家牽涉其中遭永不錄用，2011年被判刑2年2個月有期徒刑，離開棒球界後，傳出積欠債務消息，2021年重拾高爾夫球桿，去年5月曾到澎湖指導講美國小球員，是最後的公開活動。

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