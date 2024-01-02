張誌家跨年和前妻、小孩「視訊40分鐘」　姊：隔天早上就連絡不上

記者許權毅、吳佩蓁／台中報導

前職棒球星張誌家今驚傳在大陸猝逝，享年43歲！張母今早證實噩耗，目前家人正在辦台胞證，預計下午將搭機到大陸處理後事。張誌家的姊姊受訪時透露，張誌家去年10、11月經常頭痛，就醫後發現是血壓過高，沒想到3個月後就疑因心肌梗塞驟世。

▲ 前職棒球星張誌家今驚傳在大陸猝逝，享年43歲 。（圖／翻攝張誌家臉書）



張誌家姊姊表示張去年底曾說頭部後腦勺部位會痛，就醫檢查過後發現是血壓有點高，當時醫生有開藥給他吃，但不清楚張誌家是否有按時服藥。她表示，張誌家去大陸已經2個多月，因為那邊有朋友邀請他過去教高爾夫球，跨年當天他還跟前妻及小孩視訊40幾分鐘，沒想到隔天早上9點多卻突然連絡不上他，前妻才趕緊聯繫姊姊尋求協助，她趕緊連絡在大陸的朋友，請對方到弟弟租屋處查看，沒想到卻發現他人蜷曲在沙發上「已經離開了」。

▲張誌家姊姊表示弟弟去年11月常說他頭痛，就醫後發現是血壓偏高。（圖／記者許權毅攝）



張誌家姊姊也強調張不喝酒，也沒有在大陸做生意，就是偶爾打打壘球消遣。目前家人會先去法院公證，辦理好相關文件，但小孩年紀還小，先交給外婆家照顧，前妻和張家人下午則會一起出發去機場，搭機前往大陸處理後事。