獨／張誌家小學照片曝　啟蒙教練心痛：我見過最有天分的投手

▲2001年世界盃結束，張誌家返回國小母校看張振楠，張教練透露，張誌家是他見過最有天分的球員。（圖／張振楠提供）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

前職棒明星張誌家驚傳猝逝深圳，張誌家啟蒙教練張振楠不敢置信！張振楠透露，張誌家是他見過最有天分的球員，抗壓性高、頭腦又好，「國小4年級就是軟式棒球國手，還到日本打世界盃拿亞軍」。

▲2001年11月18日世界盃結束，張誌家與教練張振楠及師母，還有當時學校校長合照。（圖／張振楠提供）

張振楠回憶，張誌家的父親以前開計程車，張誌家運動神經很好，但因為太皮被送到球隊打球。張振楠說，當時張誌家才國小3年級，一來就被發現極具天分，才國小4年級就成為國家代表隊投手，1990年就到日本打世界盃拿到亞軍。

▲張誌家從小就展現投球天賦。（圖／張振楠提供）



張振楠說，張誌家擅長卡特球，跟其他運動員相比，張誌家的頭腦太好了，又冷靜、抗壓性強又有霸氣，最擅長的就是控球。「捕手手套比哪裡，他就有辦法投哪裡，真的太準了，轉身動作又快，最常看到他在球場上牽制對手的精采表現！」

此外，張振楠也說，張誌家的兒子現在也在打棒球，上星期四、去年12月28日才到校內開家長會、29日去深圳教高爾夫球，曾聽另一個學生紀俊麟說，張誌家有說最近常頭暈的情形。