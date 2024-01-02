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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預測總統大選最終得票率　游盈隆：勝負差距最高94萬票、最低10萬票

▲▼第三場總統政見會，侯友宜、賴清德與柯文哲第三度交手。（圖／中選會）

▲由左至右賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／中選會）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選倒數11天，最終藍綠白誰將取得政權各界關注。台灣民意基金會游盈隆預估，民進黨賴蕭配得票率38%正負3、國民黨侯康配得票率37%正負3、民眾黨柯盈配得票率25%正負3，總投票率將是68%正負2，而賴蕭配與侯康配最大可能差距是94萬票，最低可能差距在10萬票左右。

游盈隆說，他所做出的預測，是從政治科學理論出發，在大量且可靠的經驗研究基礎上，再加上台灣民意基金會12月29日封關民調相關發現，這代表這次選舉結果仍處於高度不確定狀態，鹿死誰手，尚無定論。換句話說，目前賴蕭配最可能贏得選舉，但也不排除侯康配後來居上，脫穎而出。這幾乎是2000年總統大選的翻版。

至於投票率，游盈隆表示，2024總統大選的特質是，選民高度關注選舉結果，但沒有熱情。因此，他估計總投票率將是68%正負2。這將是台灣8次總統大選投票率次低的選舉，最低的一次是2016年66.27%，以此推算，賴蕭配得票數將落在464萬至545萬之間；侯趙配得票數將落在451萬至530萬之間；柯盈配得票數將落在292萬票至371萬票之間。

游盈隆認為，柯盈配得票數將有力地牽引兩大對手的終極得票率與得票數，甚至決定選舉結果，角色依然吃重，並非已飄落風中的殘葉。從許多方面看，2024總統大選比較像2000年和2004年，誰將最先跑到終點，贏得選舉？不到最後一刻不見分曉。一場詭譎多變、非常難捉摸的選舉，就像女人的心一樣。

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