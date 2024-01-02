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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讚趙少康辯論會「兩招放大絕」　學者：狠甩蕭美琴、吳欣盈

▲▼趙少康會後記者會 副總統電視辯論會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康副總統電視辯論會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

副總統辯論會於昨日下午落幕，文化大學廣告學系系主任鈕則勳表示，國民黨副總統候選人趙少康昨日在副總統候選人辯論會中宣布請辭中廣董事長，使出兩招放大絕，不僅攻擊點清楚明顯，轉手攻擊的力道也很強，狠甩蕭美琴與吳欣盈，讓兩人看不到車尾燈。

鈕則勳昨在臉書發文表示，趙少康在申論時就使出兩招放大絕，不僅當下辭中廣董事長並簽名，也承諾當選不領副總統薪水及福利，並要將官邸捐出來做青年住宅，確實狠甩蕭美琴與吳欣盈，讓兩人看不到趙的車尾燈。此外，趙少康仍以攻擊為主，攻擊點清楚明顯，轉手攻擊的力道也很強。總之，這場辯論會趙少康仍居上風，蕭美琴雖緊緊追趕中，只是辛苦吳欣盈了。

鈕則勳分析，以蕭美琴來說，強打國際觀優勢，言必稱總統蔡英文想突顯政績，也以經濟數據搭配，且攻擊國民黨過去執政，除此之外，也針對趙的攻擊提出了反制澄清，坦白說，表現是比政見會好。但問題是，首先，就如政見會被批評的一樣，經濟數據是冰冷的，要說服民眾經濟真的變好困難性極高，除非她在說經濟成長數據時能搭配溫暖的故事，但這的確沒有。

第二，鈕則勳批評，蕭美琴打國民黨的部分沒辦法得分，畢竟當時就是國民黨做不好才會被政黨輪替，而現在國民黨已經在野七年，不檢視自己做得不到位的地方尋求改進，反而砲打一個已經在野七年的國民黨，無法突顯執政格局與氣度。但趙少康每每質疑民進黨是兩岸風險來源的時候，蕭美琴則把問題都導向共產黨才是最大的風險來源，甚至拉到國際區域層級，這一點雖確實也能使基本盤相信，但仍屬抗中牌的使用，能否拓票中間選民，仍有懸念。

第三，鈕則勳說，在結論時，蕭美琴訴諸感性訴求，有展現開拓選票的企圖心，並以執政經驗呼應「選對的人、走對的路」之競選主軸，也很明顯想要區隔趙少康的強攻戰略。

至於吳欣盈，鈕則勳認為，吳欣盈想突顯自己的財經優勢及立委政績，同時砲打藍綠，想貫徹黨主席柯文哲「跳脫藍綠」的主軸，訴求選民給民眾黨一個機會。但整場來看，真的辛苦吳欣盈了，畢竟這場辯論會確實超過其能力所能掌握，特別是針對媒體及交叉詰問的部分，她幾乎是「以不變應萬變」，回答只選擇與柯文哲相近的政見，照稿念出，多沒有切重問題核心。

此外，鈕則勳批評，吳欣盈也模仿趙少康第一場政見會的操作，想要邀請趙少康在民眾黨執政之後擔任NCC主委，或副總統辦公室的發言人，但他質疑「這到底在唱哪齣啊？反而有點畫虎不成，況且交互詰問的時候，吳欣怡常有一些尷尬，甚至不知所措的表情，坦白講，我們作為觀眾看了也更尷尬！」

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