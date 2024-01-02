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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET封關民調／賴蕭38.9%、侯康35.8%、柯盈22.4%　藍鐵票更甚白

▲▼2024總統大選封關民調。（圖／ETtoday民調雲）

▲2024總統大選封關民調。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大，下同）

記者杜冠霖／台北報導

大選倒數11天，《ETtoday民調雲》2日公布封關民調，在1月13日的總統與立委選舉「一定會」去投票者中，民進黨賴蕭配支持度38.9%，國民黨侯康配支持度35.8%，民眾黨柯盈配支持度22.4%。但如果投票日當天發現民進黨的賴蕭配與國民黨的侯康配當選機會都非常高，則賴蕭配支持度提高為39.9%、侯康配支持度為37.5%，差距縮減為2.4個百分點。

民調顯示，表示1月13日的總統與立委選舉「一定會」去投票者，共1,289人（占整體82.8%），根據過往民調投票意願與實際投票率推估，預測本次投票率約為73.3%，略低於上屆選舉的實際投票率（74.9%）。

針對一定會去投票者，賴蕭配支持度38.9%，侯康配支持度35.8%，柯盈配支持度22.4%，以此推估賴蕭配支持度區間為35.9%~41.9%;侯康配支持度區間為32.8%~38.8%;柯盈配支持度區間為19.4%~25.4%。

至於最想投的候選人當選機會較小，是否改投給其他組候選人？一定會去投票者，在賴蕭配支持者中，有86.7%表示不會改變，4.4%改投柯盈配，1.1%改投侯康配；侯康配支持者中有85.9%不會改變，9.2%改投柯盈配，0.3%改投賴蕭配；柯盈配支持者中則有85.1%不會改變，8.3%改投侯康配，3.4%改投賴蕭配。

▲▼2024總統大選封關民調。（圖／ETtoday民調雲）

一定會去投票者，如果投票日當天發現民進黨的賴蕭配與國民黨的侯康配當選機會都非常高，則賴蕭配支持度轉為39.9%（相較原本支持度，增加1.0個百分點）、侯康配支持度轉為37.5%（增加1.7個百分點）、柯盈配支持度轉為18.7%（減少3.7個百分點），前兩名的賴蕭配與侯康配支持度差距縮減為2.4個百分點。

▲▼2024總統大選封關民調。（圖／ETtoday民調雲）

由交叉分析來看，目前賴蕭配在南部地區（48.7%）、40-49歲（39.9%）等族群的支持度領先其他兩組候選人；侯康配在北部地區（37.2%）、中部地區（37.8%）、東部離島地區（38.9%）、50-59歲（45.0%）、60歲及以上（50.7%）等族群具領先優勢；柯盈配則在20-29歲（56.3%）、30-39歲（41.9%）年輕族群中取得領先。

▲▼2024總統大選封關民調。（圖／ETtoday民調雲）

至於看好度部分，根據本次調查，在所有受訪民眾中，有45.3%看好賴蕭配會當選2024總統與副總統，29.1%看好侯康配當選，15.0%看好柯盈配，另有10.6%表示不知道/沒意見。

▲▼2024總統大選封關民調。（圖／ETtoday民調雲）

《ETtoday民調雲》於2023年12月31日至2024年1月1日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查。回收有效樣本數1,557份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.48%。

此次民調調查單位為ETtoday新聞雲，由ETtoday民調雲調查規劃（問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫）。 調查範圍：台閩地區22縣市，調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。抽樣設計：以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。

樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據112年11月底台閩地區民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與111年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。經費來源：ETtoday新聞雲。
 

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