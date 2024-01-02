批「民進黨用抹黑選舉」　朱立倫籲：中間選民要沉思一下

▲國民黨主席朱立倫受訪。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

根據媒體封關民調顯示，國民黨「侯康配」支持率下滑4個百分點，主要是流失中間選民跟桃竹苗地區，國民黨黨主席朱立倫今（2） 日受訪表示，民進黨最近因為選舉，開始走抹黑戰略，在全國各地用大型看板抹黑，「我真的很難想像台灣最後總統大選是靠全面的抹黑才有辦法勝選」，對於民進黨的奧步，呼籲大家稍微沉思一下，「尤其中間選民稍微思考一下」。

朱立倫早上陪同國民黨台北市立委候選人游淑慧在台北市中正路、中山北路口街頭站台。對於侯康配支持率較兩周前下滑4個百分點。他表示，近日可以看到民進黨最近打侯友宜家族凱旋苑的抹黑戰略，在全國各地用大型的看板，用這樣子抹黑的全面抹黑的一個方式，就是想要攻取這次的總統大選，「我真的很難想像台灣最後總統大選是靠全面的抹黑才有辦法勝選」。

朱立倫說，面對民進黨的奧步大家稍微沉思一下，尤其中間選民稍微思考一下，這樣的奧步如果能夠成功，以後台灣就是變成一個抹黑王國，變成一個抹黑的民主，大家不應該再受這樣的影響。

朱立倫強調，在最後的階段就是希望大家定下心來，國民黨也會在全國各地會更辛苦、更努力更認真，所有的小雞們、所有的民代們以及所有的黨務系統都會全面的總動員，一定要在最後的這10天拼到底。

另，對於今日上午全國15個國民黨執政縣市站路口掃街活動，朱立倫說，今天是113年的第一天的上班日，一大早7點半在全國1139個路口，侯友宜、趙少康以及15位縣市長，發起民代一起在路口，就是要展現出我們一定要政黨輪替，要台灣侯康的這樣的一個決心。他今天特別到台北市陪同游淑慧，希望大家政黨票能夠支援國民黨，區域立委能夠支持提名的游淑慧。

