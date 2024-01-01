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高雄跨年「原子筆當小刀」烏龍！陳其邁臉書曝危機處理

▲陳其邁參加2024的高雄跨年 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁參加2024的高雄跨年 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄跨年現場傳出有人「持刀」的烏龍案件，事隔一日，市長陳其邁在臉書發文透露整起事件的危機處理過程，同時也強調高雄市政府的最高原則，就是讓民眾玩得安心。

高雄市跨年活動傳出「原子筆當成持刀」的恐慌案件，市長陳其邁在今天（1日）透過臉書發文，還原整個市府危機處理的過程，他說：「昨晚8點59分的時候，有民眾在2位男士爭吵間，疑似看到利器。

經過警方調查，民眾表示當時沒有看清楚，因此在警方調閱畫面後，發現其實為原子筆，是烏龍一場，昨天我們在整個會場裡部署了約六百多位的警力，事先也採區塊監控的方式，所以很快掌握到傳言涉及的相關人士立刻釐清，12分鐘節目恢復進行。零星民眾擦傷，包紮後也回到會場內，沒有後送就醫的狀況」。

▲陳其邁參加2024的高雄跨年 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁參加2024的高雄跨年。（圖／記者吳奕靖翻攝）

所以「市府對於舉辦大型演唱會及相關活動防止踩踏等意外事件發生，訂有標準作業程序SOP，每次均依據執行，並依據活動舉辦經驗的增加不斷精進。連續四次跨年活動，活動籌辦都歷經3個月以上時間準備，在活動舉辦前，都會由副秘書長以上，完成交通、維安、醫療、網路通信各面向的跨機關及協力單位的多次協調會議」。

陳其邁強調：「活動舉辦前，會由固定一位副秘書長帶領各機關現場會勘三次以上，確認醫療站救護車數量位置、警消人力部署勤務規劃，及安全動線設計等工作，為包括防止踩踏在內的意外發生可能性進行問題設定與演練。活動舉辦當日，副秘書長均於中午12點前會到指揮中心就位，確認各項準備工作是否到位，並全程待到活動結束交通疏運完成為止。昨日並於現場帶領新聞局同仁至少兩次完整的巡場，確認每個工作站性質任務和聯繫窗口」。

因此，「烏龍事件發生時，副秘書長在指揮中心發現異狀，第一時間即要求主持人台上用麥克風安撫現場觀眾，現場觀眾配合主持人的引導儘速發揮穩定現場秩序的效果。也同時在指揮中心成立應變小組，召集警消衞現場負責幹部儘快就位，釐清事件並下達必要分工重點」。

最後，陳其邁表示：「此次狀況發生，雖事後證實為虛驚烏龍，但第一時間現場依舊拉開管制門，疏散人潮至通道處，主持人即時控場安撫台下觀眾情緒，市府跨局處成立應變小組盡速釐清案情，確認安全無虞，虛驚一場，群眾才重回觀眾區，演出正常進行。讓民眾玩得開心安全，是我們的最高原則，我們也會持續在各項大型活動中，精進做法來保障市民的安全」。

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