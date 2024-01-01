高雄跨年「一支原子筆」釀多人擦傷　陳其邁還原過程：很遺憾

記者賴文萱／高雄報導

2024高雄跨年晚會昨晚在夢時代熱鬧登場，不料晚間近9點卻傳出有人在現場持刀，引起一陣騷動，更造成30多人推擠受傷，事後警方釐清真相發現是烏龍一場，並沒有外傳的利器，而是「一支原子筆」。對此，高雄市長陳其邁今（1）日受訪時稱很遺憾，所幸當時主持人立刻在台上指揮，讓秩序能夠平靜下來，會繼續在各大節慶活動精進作法，保障市民安全。

▲高雄市長陳其邁出席元旦升旗典禮。（圖／記者賴文萱攝）

▲夢時代跨年晚會傳出有民眾持刀，造成人群恐慌紛紛走避。（圖／翻 攝自記者爆料網）

這起事件發生在31日晚間8點59分，警方獲報，夢時代跨年活動現場疑似有人持刀，造成民眾恐慌、互相推擠。事件造成有30多人肢體擦挫傷等待包紮，另有2人因推擠喘不過氣。

▲▼高雄市長陳其邁出席元旦升旗典禮。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今早出席元旦升旗典禮時受訪表示，對這件事感到遺憾，這是一起烏龍事件，主要是2位民眾在吵架，有民眾提到有人使用利器，但警方事後問目擊證人時，他表示沒看清楚，經調閱影像一查才發現是「原子筆」，目前已找到相關嫌疑人約談。

陳其邁說，在那麼多群眾的場合，有時候一些語焉不詳或傳言常會引起騷動，所幸主持人立刻維持會場秩序，讓這件事平安落幕，也感謝警方第一時間迅速調閱清查當時該區的動態紀錄，拿到民眾當時手機拍下的影像後，立刻釐清事情真相。

陳其邁表示，昨天現場佈署600多位警力，事前採區塊監控，所以很快掌握到涉及的相關人士，雖然造成零星民眾一些擦傷，但已是不幸中的大幸，後續會持續在各項大型節慶精進作法，保障市民安全。

▲高雄市警察局長林炎田說明偵查情形。（圖／民眾提供）

高雄市警察局長林炎田昨晚說明，經查證，目擊者莊姓少年表示，明確看到可疑人士和前面的阿伯起口角糾紛，並拿出「原子筆」後引起騷動，「所以這是一起烏龍，並沒有攜帶刀械狀況」，且莊姓少年和2位友人在旁都看得很清楚。